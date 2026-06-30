Marruecos venció por penales a Países Bajos y enfrentará a Canadá en octavos del Mundial 2026

Marruecos ganó 3 a 2 en los penales después del empate 1 a 1 con Países Bajos y pasó a octavos. (Foto: AP)

En un partido parejo y con muchas emociones, Marruecos dio otro golpe mundialista como en Qatar 2022 y dejó afuera a Países Bajos por penales para avanzar a octavos de final.

Lo empató sobre el final en los 90′ (1-1) y se impuso 3 a 2 en una tanda angustiante. Ahora enfrentarán a Canadá el sábado a las 14 horas.

Países Bajos abrió el marcador a los 26 minutos del segundo tiempo en un contraataque que liquidó Cody Gakpo. Fue un momento emotivo ya que el jugador del Liverpool viene de sufrir el fallecimiento de su hijo por nacer.

UN GOL MÁS QUE ESPECIAL



Cody Gapko abrió el marcador para Países Bajos ante Marruecos, luego de perder de forma prematura a su hijo por nacer.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AMASmVI8sq — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Los africanos no se dieron por vencidos, lo buscaron hasta el final y tuvieron recompensa. En el tiempo de descuento, Issa Diop metió un gran cabezazo y puso el 1 a 1 agónico para forzar la prórroga.

LO EMPATÓ MARRUECOS EN EL FINAL



Gran frentazo de Issa Diop para poner el 1-1 ante Países Bajos a los 90 minutos #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/hBWJ5Y8Iyf — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Marruecos fue superior en el alargue, tuvo la iniciativa y dispuso de la mejor ocasión de los 30 minutos. Rahimi quedó mano a mano y el arquero Bart Verbruggen se lució con una tremenda tapada con el cuerpo estirado a lo Dibu Martínez.

¡ATAJADA MILAGROSA DE VERBRUGGEN!



Impresionante jugada de Rahimi, pero el arquero de Países Bajos sacó un pie MILAGROSO y mantiene el empate en el alargue.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PEgKJxzOyQ — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

En los penales, anotaron Rahimi, Taibi y Saibari para los marroquíes. En el equipo europeo convirtieron Koopmeiners y Weghorst. Aynaoui pateó al travesaño y Hakimi al palo mientras que Kluivert (palo), Timber (afuera) y Summerville (atajó Bono), fallaron en Países Bajos.