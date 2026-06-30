SUSCRIBITE Diario papel
Futbol Deportes

Marruecos venció por penales a Países Bajos y enfrentará a Canadá en octavos del Mundial 2026

Marruecos se quedó con el pase a octavos de final después de derrotar a Países Bajos en penales. Empataron 1 a 1 en los 120' y en la tanda los africanos se impusieron 3 a 2.

Redacción

Por Redacción

Marruecos ganó 3 a 2 en los penales después del empate 1 a 1 con Países Bajos y pasó a octavos. (Foto: AP)

Marruecos ganó 3 a 2 en los penales después del empate 1 a 1 con Países Bajos y pasó a octavos. (Foto: AP)

En un partido parejo y con muchas emociones, Marruecos dio otro golpe mundialista como en Qatar 2022 y dejó afuera a Países Bajos por penales para avanzar a octavos de final.

Lo empató sobre el final en los 90′ (1-1) y se impuso 3 a 2 en una tanda angustiante. Ahora enfrentarán a Canadá el sábado a las 14 horas.

Países Bajos abrió el marcador a los 26 minutos del segundo tiempo en un contraataque que liquidó Cody Gakpo. Fue un momento emotivo ya que el jugador del Liverpool viene de sufrir el fallecimiento de su hijo por nacer.

Los africanos no se dieron por vencidos, lo buscaron hasta el final y tuvieron recompensa. En el tiempo de descuento, Issa Diop metió un gran cabezazo y puso el 1 a 1 agónico para forzar la prórroga.

Marruecos fue superior en el alargue, tuvo la iniciativa y dispuso de la mejor ocasión de los 30 minutos. Rahimi quedó mano a mano y el arquero Bart Verbruggen se lució con una tremenda tapada con el cuerpo estirado a lo Dibu Martínez.

En los penales, anotaron Rahimi, Taibi y Saibari para los marroquíes. En el equipo europeo convirtieron Koopmeiners y Weghorst. Aynaoui pateó al travesaño y Hakimi al palo mientras que Kluivert (palo), Timber (afuera) y Summerville (atajó Bono), fallaron en Países Bajos.


Temas

Marruecos

Mundial 2026

Países Bajos

En un partido parejo y con muchas emociones, Marruecos dio otro golpe mundialista como en Qatar 2022 y dejó afuera a Países Bajos por penales para avanzar a octavos de final.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén