Emitieron alerta por nieve en Neuquén para este miércoles 1 de julio: cuáles son las zonas afectadas

Se afianza el pronóstico sobre nevadas en la provincia de Neuquén. Durante esta jornada, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por nieve en Neuquén para este miércoles 1 de julio.

Según el último parte del organismo nacional, se aguardan «nevadas de variada intensidad» con valores de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros, aproximadamente.

«No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación», detallaron.

Alerta por nieve en Neuquén: las zonas afectadas y los peores horarios

La alerta por nieve en Neuquén entra en vigencia únicamente en horas de la mañana de este miércoles 1 de julio y las zonas afectadas son:

Sur de Minas.

Sur de Chos Malal.

Oeste de Añelo.

Este de Ñorquín.

Este de Picunches.

Este de Loncopué.

Oeste de Pehuenches.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.

