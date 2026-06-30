Drones y modelos 3D: La Policía Ambiental Minera de Mendoza moderniza sus inspecciones mineras

La incorporación de drones forma parte del proceso de modernización tecnológica que impulsa la Dirección de Minería para fortalecer la Policía Ambiental Minera y optimizar las tareas de fiscalización. Foto gentileza.

La Policía Ambiental Minera (PAM), dependiente de la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, incorporó drones a las inspecciones, con el objetivo de fortalecer las tareas de fiscalización y generar registros de línea de base de las minas de tercera categoría y demás proyectos mineros que se desarrollan en la provincia.

La incorporación de esta tecnología representa un importante avance en la modernización de los sistemas de control de la actividad minera, ya que permitirá realizar relevamientos aéreos de alta resolución, obtener información georreferenciada y contar con evidencia técnica objetiva para el seguimiento de los proyectos.

«La incorporación de esta tecnología permitirá obtener información precisa y actualizada mediante relevamientos aéreos de alta resolución, generando ortofotos, modelos digitales del terreno y reconstrucciones tridimensionales de las áreas inspeccionadas. Son herramientas fundamentales para el seguimiento de la actividad minera y la planificación de futuras acciones de control«, explicó el director de Minería, Jerónimo Shantal.

Los equipos permitirán generar fotos de alta definición, modelos digitales de elevación y reconstrucciones tridimensionales de las áreas inspeccionadas, facilitando la documentación técnica de cada emprendimiento y creando un registro histórico que permitirá comparar la evolución de las explotaciones a lo largo del tiempo.

Eficiencia en las inspecciones

El jefe de la Policía Ambiental Minera, Pablo Bickham, explicó que la utilización de aeronaves no tripuladas también mejora las condiciones de trabajo de los inspectores, especialmente en zonas de difícil acceso.

«La utilización de aeronaves no tripuladas posibilita relevar sectores extensos y de difícil acceso, mejorando la seguridad de los inspectores y reduciendo los tiempos necesarios para las tareas de campo. Asimismo, permite contar con información georreferenciada que facilitará la comparación temporal de las explotaciones y la detección de modificaciones en las áreas intervenidas», señaló.

La tecnología permitirá obtener imágenes detalladas de grandes superficies en pocos minutos, reduciendo significativamente los tiempos de inspección y aumentando la cobertura territorial de los controles.

La información obtenida mediante los drones será utilizada para documentar el estado actual de los yacimientos, generar registros de referencia y respaldar las tareas de fiscalización vinculadas al cumplimiento de las obligaciones ambientales y mineras.

Además, los relevamientos permitirán elaborar modelos digitales de elevación, realizar análisis topográficos, calcular volúmenes de material extraído, identificar sectores con potencial inestabilidad geotécnica y efectuar un seguimiento ambiental permanente de las áreas intervenidas.

Toda esta información fortalecerá la elaboración de informes técnicos basados en evidencia objetiva y permitirá contar con una base de datos actualizada para futuras inspecciones.

Uno de los principales objetivos de la incorporación de drones es mejorar los mecanismos de trazabilidad de los recursos minerales que se producen en Mendoza.

En ese sentido, Shantal explicó que la información obtenida durante las inspecciones podrá vincularse con las Declaraciones Juradas de Producción presentadas por los titulares de los proyectos y con las Guías de Transporte de Minerales emitidas por la Dirección de Minería.

«Los datos obtenidos durante las inspecciones permitirán vincular la información relevada en campo con las Declaraciones Juradas de Producción presentadas por los responsables de los proyectos mineros y con las Guías de Transporte de Minerales, fortaleciendo los mecanismos de trazabilidad. De esta manera, será posible contar con información técnica que permita verificar la coherencia entre los volúmenes explotados, declarados y transportados», afirmó.

Esta integración de información permitirá verificar con mayor precisión la correspondencia entre los volúmenes efectivamente explotados, los declarados por los productores y los transportados, fortaleciendo los controles sobre toda la cadena de producción minera.