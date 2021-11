Arena arrastrada por la lluvia provocó el descarrilamiento de un tren en Chichinales

Una formación de un tren de cargas descarriló durante la madrugada de este viernes entre Chichinales y Chelforó, por el bloqueo de las vías por arena que fue arrastrada por las intensas lluvias registradas en ese sector durante la noche del jueves.

La locomotora y varios vagones con sus cargas quedaron tirados a un costado de las vías luego de chocar contra el montículo de arena que bloqueaba el paso.

En tanto las vías también quedaron levantadas y retorcidas por la fuerza del desplazamiento de los vagones cargados.

El descarrilamiento ocurrió durante la madrugada de este viernes, cuando la formación que viajaba a la altura del kilómetro 1.077, ubicado en proximidades de Julián Romero a unos 20 kilómetros al este de Chichinales, se topó con arena que la lluvia arrastró por hacia el río Negro, pero terminó bloqueando las vías del ferrocarril.

En el accidente no hubo personas heridas y por este motivo no se informó de la situación a la policía y no se solicitó la asistencia de bomberos y el hospital de Chichinales.

Operarios y maquinaria de la empresa Ferrosur Roca trabajaban en el lugar para levantar la locomotora y vagones descarrillados, y posteriormente iniciar los trabajos para desbloquear y reconstruir las vías del ferrocarril.