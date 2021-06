Argentina va contra Paraguay en la Copa América: formaciones y TV

Por el formato de la Copa América, donde pasan cuatro de los cinco equipos de cada grupo a cuartos de final, clasificar a la siguiente fase no implica ningún mérito para Argentina. Sin embargo, hacerlo en el primer lugar no solo lo reafirmaría como serio aspirante al título, sino que le garantizaría no cruzarse con Brasil, anfitrión y máximo candidato a alzarse nuevamente con el trofeo.

La ‘Verdeamarelha’ ganó sus dos partidos por goleada, seguramente pasará como el primero de la zona B y cuenta con un equipo de jerarquía. Por su parte, Argentina atraviesa una renovación importante con varios futbolistas que tienen menos de diez partidos en la selección mayor.

En ese camino, el partido de hoy es importante para los dirigidos por Lionel Scaloni. Del otro lado estará Paraguay, su rival desde las 21 en el estadio Mané Garrincha de Brasil. El conjunto guaraní es un hueso duro de roer para el combinado albiceleste, como ocurrió por Eliminatorias el año pasado (1-1 en La Bombonera) y en la Copa América 2019, donde también hubo empate.

Scaloni evalúa distintas modificaciones en el equipo. Argentina tendrá dos ausencias seguras por problemas físicos: Giovani Lo Celso, con una inflamación en el tobillo izquierdo, y Nicolás González, víctima de un golpe.

Sus reemplazantes saldrán entre Exequiel Palacios o Leandro Paredes para el primero; Ángel Di María, Ángel Correa o Sergio Agüero para el segundo.

Las variantes podrían aumentar por razones tácticas: Nahuel Molina Lucero o Gonzalo Montiel en lateral derecho de la defensa; Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico en el sector opuesto; más Guido Rodríguez -autor del gol a Uruguay- o Paredes en el medio.

Paraguay, dirigido por el argentino Eduardo “Toto” Berizzo, debutó con éxito ante Bolivia (3-1), tuvo descanso en la segunda fecha y mañana intentará sumar nuevamente para acercarse al objetivo de los cuartos de final.

Berizzo tiene previsto repetir la formación del estreno, en la que dispuso a varios jugadores con pasado y presente en el fútbol argentino: Antony Silva y Alejandro Romero Gamarra (Huracán), Gustavo Gómez y Miguel Almirón (Lanús), Junior Alonso (Boca), Robert Piris da Motta (San Lorenzo); Ángel Romero -actual futbolista del club de Boedo- y Gabriel Ávalos, quien milita en Argentinos Juniors.

El historial entre ambas selecciones registra 94 antecedentes con amplio saldo favorable para Argentina, que ganó 48 veces, empató 31 y perdió 15.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez o Leandro Paredes y Exequiel Palacios o Paredes; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María, Sergio Agüero o Ángel Correa. DT: Lionel Scaloni.

Paraguay: Antony Silva; Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Santiago Arzamendia; Alejandro Romero Gamarra, Mathías Villasanti y Robert Piris da Motta; Ángel Romero, Gabriel Ávalos y Miguel Almirón. DT: Eduardo Berizzo.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela). Estadio: Mané Garricha (Brasilia). Hora :21:00. TV: TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports.