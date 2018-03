Caputo sobre las offshore: “No tengo nada que ocultar”

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, aseguró que no tiene “nada que ocultar”, al ser consultado sobre los cuestionamientos por su presunta participación en empresas offshore antes de ser funcionario.

“Estoy muy tranquilo. Siempre me he presentado en la Justicia ante cada denuncia que se ha hecho, desde el día uno. No tengo nada que ocultar, ni mucho menos”, destacó Caputo en diálogo con la prensa local, tras participar de un panel en el marco de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarollo (BID), que se desarrolla en Mendoza.

El ministro aseguró: “Puedo ir cuando me llamen al Congreso, pero creo que el lugar es la Justicia”, y destacó: “Ahí es donde me presenté siempre y di todas las explicaciones”.

Agregó que “si el Congreso quiere que se las muestre (a las pruebas), se las mostraré”.

Destacó ademas que le “encantaría ir al Congreso para comunicar bien todo el tema de la deuda porque se ha hablado mucho y hay mucha confusión”.

Caputo fue convocado para exponer el miércoles 4 de abril ante la comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda, donde brindará un informe sobre el estado de la deuda y responderá preguntas sobre los cuestionamientos por su presunta participación en empresas offshore antes de ser funcionario, se confirmó hoy oficialmente.

En un principio la cita era para el 21 de marzo, pero, luego, por cuestiones de agenda, el Congreso postergó la convocatoria para el 4 de abril.