Carta del papa a Macri: pidió por “una sociedad cada vez más justa”

El papa Francisco abogó por una sociedad argentina “cada vez más justa, fraterna y solidaria”, en una carta enviada al presidente Mauricio Macri con motivo del festejo patrio del 25 de Mayo. s en momentos en que el gobienro prevé un escenario de más inflación y menos crecimiento, dos variables que impactarán en los índices de pobreza. “Con motivo de la fiesta nacional de Argentina, hago llegar a vuestra excelencia y a todos los hijos e hijas de ese amado país un cordial saludo. Y ruego a Dios, nuestro Señor, por intercesión de la Virgen de Luján, que les conceda los dones necesarios en la construcción de una sociedad cada vez más justa, fraterna y solidaria”, dice el mensaje de Francisco, conocido ayer. La carta de Jorge Bergoglio a Macri está fechada el 22 de mayo y llegó al gobierno argentino a través de la Nunciatura apostólica, la “cancillerí” vaticana, que es el canal habitual para este tipo de comunicaciones protocolares. El presidente o participará por tercera vez desde que asumió el gobierno del tradicional Tedéum en la Catedral Metropolitana por el 25 de Mayo. Será presidido por el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli. Allí se escuchará un mensaje con acento en los social, en momentos en que el gobierno negocia los condicionamientos que impondrá el FMI para la liberación de financiamiento. A la misa de Acción de Gracias por la Patria -que comenzará a las 10 en la catedral-, Macri asistirá acompañado por la vicepresidenta, Gabriela Michetti; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, e integrantes del gabinete nacional.

“¿Quién le prestaría

a un quebrado?”

Ante su ”gabinete ampliado” reunido en el CCK, el presidente Macri aseguró ayer que “el momento más difícil” que atravesó el país fue durante el cual se trabajó para “evitar que el avión se estrellase en 2015” .

Lo dijo ante unos 1.400 funcionarios, legisladores e intendentes, reunidos en el Centro Cultural Kirchner (CCK) en el marco de un encuentro del gabinete ampliado.

Macri aludió a la pregunta que, dijo, recibe con frecuencia sobre si la crisis cambiaria significó el momento más complejo de su gestión.

El presidente rfecibió una fuerte señal de parte de su equipo, que lo aplaudió de pie durante largos minutos. Es un reconocimiento ante la difícil etapa que enfrenta el gobierno.

Sobre el crédito pedido al FMI, aseguró que no significa que la Argentina “está quebrada”. “Si no, no nos prestarían. ¿Quién le presta a un quebrado?”.

En una rueda de prensa posterio, el ministro del Interior Rogelio Frigerio reconoció la situación. “No necesitamos encuestas para saber que los argentinos están pasando por un momento de incertidumbre y temores”, dijo.

Buenos Aires