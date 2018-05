El PJ ratificó que votará el proyecto para retrotraer las tarifas al 2017

Los resultados se verán hoy en la votación, pero la situación no pintaba bien anoche para el gobierno. Un día después de que el presidente Mauricio Macri cuestionara públicamente al peronismo, el interbloque del Senado que comanda el rionegrino Miguel Ángel Pichetto (Argentina Federal) ratificó tras una reunión que avanzará con el proyecto de ley para retrotraer el aumento de tarifas. En contactos con gobernadores peronistas y con los mismos senadores, el Ejecutivo trabajó hasta último momento para intentar impedir que el proyecto se convierta en ley, y evitar así el costo político del veto presidencial. “Ratificamos la decisión política, desde el bloque, tal cual lo venimos planteando, ante la falta de respuesta seria del gobierno nacional, de avanzar mañana en el Recinto con la media sanción de Diputados”, informaron desde el PJ que comanda Pichetto a penas terminada la reunión de bloque. El proyecto de ley de la oposición, como vino de Diputados, retrotraería los aumentos de tarifas a los valores de noviembre de 2017 y ataría futuras subas al índice de aumento salarial. El gobierno intenta convencer a PJ federal y avanzar con la propuesta del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey: bajar el IVA del 21 al 10,5% para usuarios residenciales y de 27 a 21% para pymes. “Los números y los votos se ven en el recinto, pero la mayoría, la inmensa mayoría ratifica que va a votar a favor”, dijeron en el PJ. El único del bloque que advirtió abiertamente que votaría en contra del proyecto de Diputados fue Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador salteño. El PJ federal, el kirchnerismo y bloques regionales estarían arañando lo 40 votos, y sólo necesitan mayoría simple. Uno de los cambios de posición sorpresa es el del neuquino Guillermo Pereyra (MPN), miembro del Interbloque Federal, que ayer se reunió con el presidente (ver aparte). El neuquino, aunque acompañó el dictamen opositor, apoyaría el proyecto oficialista. “Difícil, complejo”, así definían el cuadro anoche en el Ejecutivo. La sesión sería alrededor del mediodía. Antes, en reunión, los presidentes de bloque definirán el temario, para ver si incluyen proyectos que promueve el Ejecutivo.

Fuentes: “Es importante que el Congreso marque límites”

P- ¿Qué significaría la sanción de esta ley políticamente? El gobierno necesitará aprobar leyes el próximo año y medio.

R- Es un hecho político muy importante que el Congreso marque límites en temas que van a ser materia de negociación con el FMI. Por eso la desesperación y el mensaje absurdo del presidente. Aunque el acuerdo con el Fondo no pase por el Congreso, la instrumentación, las leyes que deban dictarse en consecuencia vendrán al Congreso. El Presupuesto, donde se establecerán las pautas de reducción de gasto que exige el FMI; la reforma de “precarización” laboral y del régimen previsional. Con tarifas, el Congreso, la voluntad política de los argentinos, anticipa que no va a pasar, al gobierno le va a ser cada más difícil aprobar normas que no tengan un vasto consenso político.

P- ¿Qué le pareció el mensaje del presidente?

R- Se descalifica a la oposición pretendiendo dividirla. Hay una oposición racional y sensata y una irracional, y hay un peronismo amigable y uno no. Racional es aquel opositor que al gobierno le dice que sí a todo. Si la misión era conmover a alguien el resultado fue exactamente el contrario, a nadie le gusta que lo reten en público. Los senadores a los que iba destinado esto han reafirmado el sentido del voto.

Crexell: “No es una medida saludable para la Argentina”

P- ¿Qué les transmitió el presidente en la reunión?

R- Reiteró la necesidad de salir delante en la Argentina, y que para eso necesitamos consolidar las medidas que se van tomando, como la quita de subsidios, relacionado con la reducción del déficit fiscal. No hizo ninguna mención a la polarización política respecto a lo que dijo el lunes.

P- ¿Cómo va a votar?

R- Mantengo mi posición, que es votar contra del proyecto con media sanción en Diputados. No es una medida saludable para la Argentina, más allá de que creo que hay que replantear el sendero de incrementos, aplazarlo y no hacer una recomposición del cuadro tarifario tan abrupta. Puede ser razonable bajar el IVA, podría acompañar si prospera esa iniciativa de Cambiemos y si prospera el traspaso de Aysa, Edenor y Edesur a Buenos Aires. Se votó el presupuesto el año pasado en el que se definió la quita de subsidios, estaba previsto y nadie puede desconocer que fue así y no se cuestionó en su momento. Las audiencias públicas derivaron en actas acuerdo que se firmaron con las partes del sector energético. Desconocer estas actas acuerdo devendría en alta litigiosidad para el Estado y afecta la seguridad jurídica de la Argentina. No sería una buena señal.