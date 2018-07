Pichetto: “Se está perdiendo la oportunidad de que Nación financie la Ruta 22”

P- Senador, ¿qué hay que hacer para que se termine la ruta 22?

R- Es dramático... Yo intenté hacer un acuerdo a principio de este año, le presenté un proyecto a Vialidad, le planteé una audiencia con el intendente de Roca, a ver si podíamos ponernos de acuerdo. De hacer los cruces, para que puedan pasar. Tampoco creo en los paredones, que son una locura, pero sí un sistema de rotonda con semáforos. Era una cuestión política. Pero el intendente presentó una medida judicial... Ahora está todo en la Justicia y quién sabe cuándo lo van a destrabar. Y no se puede circular, y el riesgo de accidentes es muy grave, y el nivel de mortalidad en el tramo que va de Roca hasta a Neuquén es terrible. Hay que buscarle una salida política, sentar al gobierno nacional, al de Neuquén y al intendente y cerrarlo.

P- Y terminarla.

R- El riesgo que yo veo que se está dando en la obra pública por parte del gobierno son las PPP. En poco tiempo la obra pública ya no la va a financiar más el gobierno nacional, sino que va a hacer en función de negocios, que va a haber empresas de obra pública, con financiamiento bancario, que pueden tomar una ruta si les interesa después cobrar peaje. Si es un negocio lo van a hacer, lo que no sea negocio no lo van a hacer. El riesgo es que si esto no se resuelve rápido, antes del 2019 , la obra se puede quedar sin financiamiento la parte que falta. Entonces, hay que encontrar una salida rápida, negociada, donde estén reflejados intereses de Roca, la Nación, la provincia, y decidir que los tramos se hagan para poder terminar la ruta antes de que termine el gobierno de Macri. Ahora tenemos la oportunidad de que la obra sea financiada con recursos nacionales. Se está perdiendo una oportunidad, y cuando la gente no ve las cosas, cree que puede seguir todo el tiempo en el conflicto... Este año el compromiso de Macri es continuar con las obras en ejecución, pero el año que viene si la malaria se agrava puede decir que la frena. Si se tarda mucho más el gobierno puede, frente a un ajuste mayor, bajar la palanca del financiamiento.

P- ¿Cómo ve el momento económico con esta pax cambiaria?

R- El gobierno lo está controlando con medidas ortodoxas, está creciendo otro tipo de bono argentino, las Letes, otra bomba que está construyéndose para tratar de salir de la corrida del dólar, con tasas de interés que no la pagan en ningún otro lugar del mundo. El impacto más grave lo van a tener en el consumo y la pérdida del poder adquisitivo. El ajuste ya se hizo: 40% de devaluación y una paritaria que en en el sector público puede llegar al 20%, y en el privado el 25% de Camioneros. A eso le hay que sumar el aumento de tarifas. Se percibe un parate de los supermercados, la vuelta de la libreta en los almacenes, con la libreta. Hay algunos datos que son inquietantes.

P- Cuando uno pregunta al gobierno que va a pasar con la tasa alta, hasta cuándo va a seguir, no hay respuesta...

R- Porque tiene que ver con el dólar. Si bajan la tasa de interés, los capitales golondrina que vinieron a la Argentina se te van, salen de peso con tasa alta y van al dólar y se lo llevan. Desregularon el mercado financiero. También desregularon el mercado granario, con lo cual las retenciones pueden ser liquidadas hasta en un plazo de 10 años y depositadas en bancos extranjeros. Eliminaron las retenciones mineras, fragilizaron al propio Estado desde el punto de vista los recursos. Ellos dicen que para marzo o abril puede mejorar la economía, en eso yo veo el único elemento positivo que tiene es el tipo de cambio, que va a impactar favorablemente a los sectores exportadores, el campo, la soja, la carne que está mejorando notablemente... Como las elecciones son el año que viene, podría decir que todavía tienen algunas oportunidades. Yo creo que, lo en lo macro puede haber algunas mejoras para abril o mayo del año próximo. No sé si en lo micro la gente puede llegar a sentir una mejora, o en la expectativa de que el año que sigue van a estar mejor. Esos son los elementos que van a definir la elección.