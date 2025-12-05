Pablo Agustín: terapia, risa, emociones y una neurosis sublimada en el teatro

Creador de contenido, comediante, influencer, standapero… ¿de quién hablamos cuando hablamos de Pablo Agustín? Depende de a quién le preguntes, dirá él. Pablo Agustín es, en parte, todo. Es, si dudas, uno de los youtubers más destacados de su generación, desde que se unió a esa plataforma en 2011. Más precisamente, el 16 de octubre.



Fue ahí que comenzó todo, al menos todo lo que conocemos de él porque hacia atrás fue el propio Pablo Agustín quien se encargó de contarlo a través de sus múltiples facetas artísticas y performáticas.

Una de ellas es la que mostrará este fin de semana en el Alto Valle con Criado por Lobos, su espectáculo unipersonal dirigido por Flor D’Agostino. La obra se presentará este viernes, a las 21, en el Cine Teatro Español de Neuquén; y mañana sábado, a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti.



Cómo es Criado por Lobos



Reírse de la desgracia es una bendición, afirma la sinopsis. Una bendición que puede llevar diez años de terapia. Criado por lobos es una obra donde el protagonista, Pablo, cuenta su particular historia, infancia y traumas de manera sarcástica, humorística y sanadora.



“Somos lo que nuestros padres hicieron con nosotros, y lo que nosotros hacemos con ello”, dice su protagonista. Para saber más al respecto, le propusimos un intercambio de preguntas y respuestas.

P: ¿Cómo es el espectáculo que vas a presentar en Neuquén y Cipolletti?

R: Es una obra que habla del caos en la cabeza de uno, se podría decir que es una hora de neurosis sublimada en una obra de teatro. La puesta en escena son ositos de peluche algunos rotos o heridos, otros colgados, muchos papeles en el suelo, un perchero con el camisón de mi madre y el rincón de las abuelas, donde en una sillón viejo cuento historias de dos señoras muy particulares.

Mucha gente me dijo que va a ir a terapia después de ver mi obra! No se si es un halago o si la obra los dejó traumados. Elijo creer que es la primera”.

P: ¿Cuál es la historia del espectáculo?

R: Los traumas que tanto lloré en terapia, hoy en día a la distancia pueden ser muy graciosos, si se cuenta de la manera correcta! Por eso Flor D’Agostino en dirección y Romi Scalora en guión me ayudaron a contar una historia de humor negro, ácido, algunos traumas infantiles, y un final para emocionarse.

P: ¿Por qué el nombre Criado por Lobos?

R: Mis papás eran medio brutos en ocasiones salvajes, como los lobos. También supieron ser tiernos y protectores de su manada, como los lobos.

Pablo Agustín y el público. “Me considero una persona histriónica con un sentido del humor ácido que le gusta entretener a la gente. Después, el formato que voy encontrando para hacerlo puede variar, pero en definitiva es eso: entretener”.

P: La info de prensa dice que contás tu particular historia, infancia y traumas de manera sarcástica, humorística y sanadora, ¿qué te llevó a pensarlo como un espectáculo, cuándo y por qué viste que allí había algo interesante para llevar a escena?

R: Creo que fue un trabajo necesario, no solo la obra, sino también para mi proceso terapéutico. Permitirme ver mi historia desde otro lugar. Que ya no me de vergüenza mi historia, mis padres o de donde vengo, sino sentir orgullo, permitirme reírme de eso que en su momento fue tan doloroso, y sentir ternura también por qué no?.

«La puesta en escena son ositos de peluche algunos rotos o heridos, otros colgados, muchos papeles en el suelo», dice Pablo Agustín.

P: ¿Y cómo fuiste encontrándole la vuelta hasta lograr el show que finalmente llevaste a escena?

R: Con mucho ensayo, mucho material escrito y tres talentosas mujeres: Flor D’Agostino (Directora), Romi Scalora (guión) y Victoria (mi terapeuta).

P: ¿Cómo funcionó para vos y cómo ves que funciona para el público Criado por Lobos?

Me sorprende la cantidad de gente que me dice que "se sintieron identificados", siento que tengo una historia de vida particular (bueno, todos la tenemos por una cuestión filosófica) y en esa particularidad, la gente se ve reflejada con sus propias vivencias, eso me parece buenisimo. Mucha gente me dijo que va a ir a terapia después de ver mi obra! No se si es un halago o si la obra los dejó traumados. Yo elijo creer que es la primera.

P: Te uniste a YouTube en 2011, cuando todo era medio incipiente aún y el youtuber no era una figura como la que es hoy, ¿qué te llevó a trabajar creativamente en YouTube hace casi 15 años?

R: Mis amigos me decían sos muy gracioso tendrías que estar en la tele, te tiene que ver la gente. Y entonces en ese momento YouTube era una manera de hacer un video haciendo monerías y compartirlo con tus amigos, bueno esos amigos se lo pasaron a otros, esos a otros y así comenzó todo. Muy orgánico, hay cosas que están destinadas a ser!

P: Creador de contenido, comediante, influencer… ¿cuál sentís que te define mejor? O quizás no te definen lo suficiente. En cualquier caso, ¿cómo te definirías?

R: Depende a quién le preguntes, alguno pensara que soy un artista, otro que soy un influencer, otro que soy un vago que no le gusta laburar y hace videitos (y es verdad!). Yo me considero una persona histriónica con un sentido del humor ácido que le gusta entretener a la gente. Después, el formato que voy encontrando para hacerlo puede variar, pero en definitiva es eso: entretener.

