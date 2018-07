Pichetto no descarta una posible candidatura en 2019

P: ¿Entró en una meseta la situación en el peronismo?

R: Yo creo que se está consolidando el espacio federal, entramos en un camino de definiciones importantes de acá a fin de año. Hay que definir proyectos, candidaturas, programas. El peronismo federal tiene que tener candidatos. Ella (Cristina Kirchner) va a ser candidata por Unidad Ciudadana, una fuerza de izquierda o de centro izquierda. Eso está claro en el panorama político. Y del otro lado va a estar Cambiemos. Ella va a aglutinar a la izquierda, al partido obrero, al PC, los sectores más duros, el kirchnerismo duro.

P: ¿Hay un tercer sector del peronismo que quiere tener una pata en cada lado?

R: Una pata de cada lado no se puede, en un esquema de unidad. En la medida que no se corra la Cámpora y ella siga siendo candidata es difícil.

P: ¿Hay una unidad posible con el kirchnerismo sin Cristina Kirchner candidata?

R: Podría verlo en la resolución de un proceso de primarias, y con una definición de programa político también. Eso de amontonar porque sí tampoco sirve. Si vos no sabés adónde vas nunca nadie va a llegar a destino. El debate de la unidad es un debate que puede sonar interesante para unos oídos, pero en el fondo es la unidad con quién y para qué. Si la unidad es para volver a ratificar la candidatura de ella me parece que no, esa ya la vivimos, empiezan a proliferar sectores que nada tienen que ver con el peronismo que tienen una hegemonía con ella extraordinaria, que fueron protagonistas centrales de los últimos cuatro años de gobierno. El peronismo tiene que mantener una cuestión de identidad, de ideología, de expresar el centro nacional y un programa. Ahora bien, si ella dijera que no es candidata, que es un elemento que no va a suceder...

P: ¿Por qué está tan convencido de eso?

R: Porque la conozco. Porque además hay un montón de gente que la rodea que jamás podría ser nada desde su propia acción, solo conciben la política a través de ella porque es la única que les genera un espacio, que tiene un piso, un techo, de 30 puntos. Esos tipos no tienen otro candidato que no sea ella, especialmente toda el ala juvenil de La Cámpora, muchos de ellos que tienen que reelegirse, Kicillof, etc.

P: No deja de ser una expresión importante, nada despreciable...

R: Sí, ella tiene hoy 28, 30. Creo que no alcanza. Yo saqué en Río Negro para senador un 53% y perdí la de gobernación con 35 puntos, me ganó Weretilneck con 51. ¿Un 34,7% es despreciable? No, pero perdí. Vos tenés que hacer un modelo para ganar, tenés que construir. Lo que nadie analiza tampoco correctamente que en este país hay balotaje. Y el balotaje permite la acumulación de votos y que es un escenario también complejo para el gobierno, yo no creo que el gobierno esté hoy ganando en primera vuelta. La discusión dentro del peronismo y con este sector de la izquierda, se puede dirimir en el balotaje, quién va al balotaje.

P: No ve nadie que alcance los 40 puntos...

R: ¿En primera vuelta, hoy, después de la crisis? Yo creo que no. El gobierno quiere ganar en primera vuelta, sabe que si no gana en primera vuelta tiene problemas graves, quiere ganar en primera vuelta con 40, 41, sacarle diez puntos al segundo.

P: ¿Qué pasa con los dirigentes del justicialismo que han decidido no hablar, desde Randazzo, a Massa? Es un comportamiento poco común...

R: La política es dar la palabra, hablar, expresar las ideas. Si algo he crecido en la consideración ciudadana es porque yo hablo, voy a los canales, doy la cara. Y trato de decir cosas medianamente coherentes.

P: ¿Está diciendo que va a ser candidato?

R: Hay cuatro o cinco nombres en el espacio federal que son importantes: está Urtubey, está Massa, está Lavagna, está Schiaretti. Y sí, también estoy yo. Soy el que más está decidido de todos ellos.

P: ¿Va a hacer un anuncio formal de candidatura?

R: Lo que digo es que yo estoy trabajando, soy un tipo realistas, y conozco mis límites, pero que si existe una oportunidad voy a jugar.

P: ¿Hay que preparase para una primaria con estos nombres?

R: No, no sé, de ahí va a salir la fórmula del peronismo federal, los que más midan, los que mejor estén son los que van a competir en el espacio electoral.