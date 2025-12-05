Marixa Balli, filosa con la llegada de Yanina Latorre a MasterChef: “Las reglas…”

La exvedette Marixa Balli habló sin filtros sobre la incorporación de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity y recordó su propia salida de LAM, marcada —según contó— por las restricciones que le imponía la productora para trabajar en otros programas.

La “Cachaca” participó de la última emisión de MasterChef React, el streaming de Telefe conducido por Grego Rosello y Nati Jota, donde dio su visión más sincera sobre la convivencia en el reality con la histórica angelita de LAM.

Marixa Balli apuntó contra la productora de LAM y comparó su trato con el de Yanina Latorre

Primero, Marixa Balli desmintió cualquier enfrentamiento con Latorre y aseguró que los rumores nacieron tras su salida del ciclo de Ángel de Brito.

“Está todo más que bien. Yo no me peleo con nadie. Mezclaron mucho que dejé LAM para venir a MasterChef”, explicó.

Sin embargo, sí cuestionó la diferencia en el trato que —según ella— tiene Yanina con Mandarina, la productora detrás de LAM y SQP, respecto al uso de su imagen en otros canales. Balli recordó que a ella no le permitían asistir a programas de Telefe mientras era parte del panel.

“Yo quedé bien con todos, incluso con Yanina. Pero me sorprendió porque mientras estuve en LAM no me dejaban ir a ningún programa, y menos a Telefe”, señaló.

En la misma línea, recordó que le negaron participar tanto en A la Barbarossa (Georgina Barbarossa) como en Cortá por Lozano (Verónica Lozano) cuando todavía trabajaba en el ciclo de El Trece.

“Ella ya vino, estuvo con Georgina y ahora invitada en MasterChef. Qué lástima que no me dejaban hacer cosas antes cuando yo estaba en LAM”, cuestionó.

Ante la reflexión, Grego Rosello le preguntó si sentía que las reglas no son iguales para todos. Balli no dudó:

“Nunca las reglas son iguales para todos. Lo importante es darse cuenta, saber tomar la decisión y tener lo que hay que tener bien puesto para hacerlo”.