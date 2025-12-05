El último adiós a Walter Pérez, presidente de la APDH de Neuquén: «Hasta la victoria siempre, compañero»

La muerte de Walter Pérez, reconocido militante y presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, conmocionó a toda la región. Las redes sociales se inundadores en emotivas despedidas y en las últimas horas se confirmó que este viernes realizarán el velatorio para despedirlo.

Pérez murió el jueves a sus 68 años. Atravesaba una complicada situación de salud producto de un paro cardíaco que había sufrido.

Desde su entorno confirmaron que el reconocido militante será despedido finalmente este viernes 5 de diciembre con una ceremonia que se realizará a las 11 en el cementerio del centro. Será el último adiós a quien fue un actor clave en la historia reciente.

Emotiva despedida a Walter Pérez

Poco después de que se confirmó la muerte de Pérez, las redes sociales estallaron en mensajes resaltando su trayectoria en vida y el compromiso con el cual actuó en cada uno de sus roles en Neuquén.

Desde el gremio docente Aten capital se pronunciaron por lo ocurrido y escribieron: «Hasta la victoria siempre compañero Walter Pérez. Incansable militante por los derechos humanos y periodista de la región».

A si también lo hicieron desde Adunc Comahue quienes le agradecieron por su «lucha y por enseñarnos a andar el camino de la resistencia y la construcción colectiva, siempre en la defensa de los Derechos Humanos».

La Universidad Nacional del Comahue lanzó un comunicado y además de lamentar el fallecimiento, recordaron su paso por la institución donde fue secretario de Extensión y «ex integrante del equipo periodístico de radio Universidad CALF desde el inicio de la emisora hasta su jubilación».

«Enviamos nuestras condolencias a los familiares de Walter, periodista de extensa trayectoria en medios regionales y nacionales, ex dirigente del Sindicato de Prensa y militante incansable en la lucha por la defensa de los derechos humanos y de las causas por Memoria, Verdad y Justicia», expresaron.

Murió Walter Pérez, presidente de la APDH Neuquén: su extensa carrera y su compromiso social

Walter Pérez nació en Tandil el 27 de septiembre de 1957. En Neuquén, donde se radicó en 1972, aprendió a caminar y a andar en bicicleta.

Eligió el periodismo como profesión y trabajó en distintos medios de la Patagonia, entre ellos LU19 La Voz del Comahue, Diario RÍO NEGRO y la radio AM LU5. Se desempeñó además en el periódico regional «La Trastienda» en su primera etapa.

También, participó de la creación de Radio Comunidad Enrique Angelelli y Radio Unco-CALF, y fue corresponsal de Agencia de Noticias Télam desde 1985. Fue autor del libro «Desaparecido en democracia», publicado por Educo en 2013.

Además de periodista, Walter Pérez se desempeñó como militante por los Derechos Humanos y presidía la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en Neuquén. En ambos roles, manifestaba sus preocupaciones sobre el ambiente y la implementación del fracking, el uso de armas letales por parte de la policía provincial, entre otros temas de relevancia para la agenda regional.