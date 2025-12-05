Qué dijo Benjamín Vicuña sobre un futuro encuentro con Wanda Nara en Punta del Este
El actor Benjamín Vicuña salió a aclarar las versiones que lo vinculaban con un supuesto encuentro planificado con Wanda Nara en Punta del Este durante la próxima temporada de verano en Uruguay.
Benjamín Vicuña también pidió a los medios dejar de consultarlo sobre sus hijos menores, fruto de su relación pasada con Eugenia “La China” Suárez.
En diálogo con un móvil de Intrusos (América TV), el actor habló sobre el lanzamiento de su línea de perfumes, un proyecto que ya lleva varios años y que él mismo envió a distintas figuras del espectáculo, entre ellas, a Wanda Nara.
“El perfume ya son cuatro o cinco años, de seis fragancias diferentes. Es un proyecto muy exitoso, tanto en Chile como acá, y estoy feliz”, señaló.
Pero cuando el cronista quiso avanzar sobre eventuales “colaboraciones”, Vicuña puso un freno:
“Sé hacia dónde va la pregunta. De verdad, me da lo mismo. No me van a creer, pero estoy agradecido por el revuelo que se generó con un proyecto tan bonito”.
La pregunta inevitable llegó: “Se estaba hablando de que hacías algún negocio con Wanda, que se iban a reunir, ¿no?”, insistió el periodista.
“No, completamente falso. Siempre la misma persona que dice lo mismo”, respondió tajante, apuntando directamente contra las versiones difundidas por Gustavo Méndez.
El pedido de Vicuña sobre sus hijos
Consultado sobre sus hijos más pequeños, el actor decidió marcar un límite: “Creo que ya este año es suficiente. No quiero hablar más de mis hijos. Hay que sacarlos del foco”.
¿Existe un encuentro pendiente entre Vicuña y Wanda?
Según lo informado por Méndez, la versión indicaba que Wanda Nara y Benjamín Vicuña podrían coincidir o reunirse en Punta del Este, donde ambos planean pasar parte del verano.
Wanda se instalaría en su mansión esteña una vez finalizadas las grabaciones de MasterChef Celebrity, mientras que Vicuña viajaría con su novia y sus hijos. Esa coincidencia de agendas alentó la idea de que podría concretarse una reunión o incluso una foto que encendiera las redes.
Sin embargo, Vicuña fue categórico: no hay encuentro, negocio ni reunión prevista.
