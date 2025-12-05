Nación designó a un roquense al frente del PAMI Río Negro

Esta semana, el médico cipoleño Ignacio Viñals dejó la conducción del PAMI Río Negro, después de 19 meses de gestión.

Este viernes se formalizó la resolución N° 3036 de la obra social, firmada por el director ejecutivo Esteban Leguizamo, que designa como “titular de la Dirección Ejecutiva Local de la Unidad de Gestión Local XXVII – Río Negro” a Eugenio Petrini.

Hasta ahora, el designado no pertenecía a la estructura del PAMI sino que ocupaba un cargo en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), puntualmente era secretario de Planificación en esa organización.

Evidentemente, el ingreso de Petrini parte de la promoción de un viejo conocido suyo: el futuro senador Enzo Fullone. Ambos son roquenses, pero, además, compartieron diferentes proyectos, entre ellos, militancia radical.

Por el contrario, en mayo del 2024, Viñals llegó al PAMI de Río Negro por el impulso de Lorena Villaverde, entonces constituída en la única referente libertaria en la Provincia. Eso ya no es así y queda expuesto con el ascenso de Petrini.

Ese nombramiento fue formalizado, aunque la resolución, como forma, indica que “tendrá principio de ejecución” cuando se cumplan con diferentes trámites de ingresos en la administración pública nacional, como el “examen médico pre ocupacional y la evaluación psicotécnica”, el “historial laboral” y la “declaración jurada pre ingreso”.

En noviembre, Viñals adelantó su decisión de renunciar al cargo a partir del 1° de diciembre a los funcionarios nacionales y, después, lo transmitió a los gerentes y el personal de la delegación rionegrina.

El profesional cipoleño argumentó “razones personales” y, además, cierto agotamiento en una tarea de alta exposición por las demandas y conflictos permanentes que constituye una obra social que en Río Negro tiene más de 100.000 afiliados.

El propio Viñals se hizo cargo del PAMI en Río Negro después del desplazamiento del roquense Carlos Montenegro por un sostenido conflicto con ATE y, además, denuncias de ingresos irregulares en la delegación de dos referentes de La Libertad Avanzada, sin designaciones formales.