Arquitectos se quejan por la “inseguridad jurídica” de las normas en Bariloche

El Colegio de Arquitectos se quejó de que el Ejecutivo municipal altera ordenanzas vigentes en materia constructiva “por simple resolución”, lo cual complica el trabajo de los profesionales, de las inmobiliarias y “también desalienta las nuevas inversiones”.

La entidad ya había realizado reclamos similares hace varios meses, sin resultado. Ahora decidieron redoblar la apuesta y se presentará a la Justicia con una “acción declarativa de certeza” en el intento de aclarar qué normativa deben seguir.

El presidente del colegio, Ricardo Lerchundi, dijo que “hay lugares de la ciudad en los que se han restringido los parámetros de construcción por simple resolución del intendente, cuando la regla general está fijada por ordenanza y solo se podría cambiar con otra ordenanza”.

También indicó que una ordenanza como la que estableció el “Plan del Oeste” contradice la Carta Orgánica, que tiene rango superior.

El colegio se queja por esos temas desde hace tiempo, ha realizado planteos formales, pero no logró que los funcionarios ajusten y aclaren la legislación. “Uno tiene que hacer lo que ellos quieren, cumplir la resolución aunque diga algo distinto que el Código, porque si no no te aprueban nunca los planos”, señaló Lerchundi.

La entidad que agrupa a los arquitectos ya había presentado una acción de inconstitucionalidad tiempo atrás, pero el STJ provincial se la rechazó por considerar que el colegio no era damnificado directo y no estaba legitimado para accionar.

“Nos asesoramos con abogados de Bariloche y del resto del país y decidimos presentar otra demanda, en este caso con una ´acción declarativa de certeza´. La idea es explicar que tenemos una ordenanza que dice A y una resolución que dice B, y que la Justicia nos diga a cuál hay que hacerle caso”, refirió Lerchundi.

Aseguró que el cambio de normativas con la simple firma del intendente “es un modus operandi” de la gestión municipal y según han detectado se aplica también en otras áreas, como Hacienda.

Los arquitectos resolvieron en asamblea “por unanimidad” avanzar con el nuevo recurso judicial, consiguieron el acompañamiento del Consejo de Ingeniería y esperan establecer contacto también con las inmobiliarias, que podrían sumarse al planteo.

Lerchundi dijo que la política aplicada por el intendente en este tema “crea inseguridad jurídica”, porque el profesional “no puede decirle al cliente cuánto puede construir”.

Dijo que la modificación que proponen por resolución “en algunos casos es razonable, pero lo que está mal es el método”, mientras que en otros “cambian parámetros sin ninguna justificación”.