Rutas nacionales: el Gobierno abrió las ofertas para concesionar más de 1.800 kilómetros y hay precios de peaje

El Gobierno abrió las ofertas económicas para concesionar más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales en Buenos Aires y La Pampa. La licitación corresponde a la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones y abarca corredores con alto tránsito. El plan del Ejecutivo es que se desarrollen con financiamiento privado y sin subsidios estatales.

Según informó Infobae, el proceso se realizó a través de Vialidad Nacional mediante la plataforma Contrat.Ar. Incluye la explotación, administración y mantenimiento de tramos estratégicos como Sur – Atlántico – Acceso Sur y Pampa.

Ofertas económicas de empresas privadas para rutas nacionales y peajes en análisis oficial

Este último sobre contiene las propuestas económicas de las empresas interesadas. En febrero se habían evaluado los antecedentes técnicos y financieros de 15 firmas que se presentaron para participar del proceso.

Para el tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur, la oferta más baja fue del consorcio Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco, con un peaje de $997 más IVA. La propuesta más alta fue de Vial Agro S.A., con $1.322,31 más IVA.

En el tramo Pampa, el valor más bajo fue de $2.355,37, presentado por Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. La oferta más alta alcanzó los $3.354 y también correspondió al consorcio Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco.

Qué rutas nacionales incluye la concesión

La extensión total supera los 1.800 kilómetros. El tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur tiene 1.325,17 kilómetros e incluye rutas nacionales 3, 205 y 226, además de accesos al Área Metropolitana de Buenos Aires.

Vialidad Nacional supervisará los contratos bajo un esquema por resultados.

En tanto el tramo La Pampa abarca 546,65 kilómetros de la ruta nacional 5, desde Luján hasta el empalme con la ruta nacional 35 en Santa Rosa. Se trata de un corredor central para el transporte productivo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló en X: “Este avance es fundamental: estamos licitando los corredores con mayor volumen de tránsito del país, garantizando que la infraestructura sea financiada por la inversión privada”.

También afirmó: “El proceso es eficiente, transparente y riguroso; solo las empresas que demostraron solvencia técnica y financiera siguen en carrera. Sin subsidios y con competencia real”.

La ruta nacional 5 y accesos al AMBA están incluidos en el proceso.

Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar los contratos. El esquema de control será por resultados, con la intención de garantizar condiciones de seguridad y niveles de servicio en los corredores

El modelo apunta a reemplazar sistemas considerados deficitarios y trasladar la gestión a concesionarios privados. La adjudicación de los tramos se definirá en los próximos días, mientras avanza una nueva etapa de licitación.