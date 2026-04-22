Vacunarse sin bajarse del auto, la propuesta que se implementa en los puentes carreteros

El gobierno desplegará un opeativo para vacunar en los ingresos a Neuquén (Gentileza)

En el inicio de la Semana de la Vacunación en las Américas, Neuquén y Río Negro activarán un operativo conjunto que transforma el puente carretero en un espacio sanitario dinámico, con la implementación del AutoVac, un sistema pensado para acercar las vacunas a la comunidad sin intermediaciones.

El dispositivo funcionará este sábado de 10 a 16 en el puente Neuquén-Cipolletti, y forma parte de una estrategia que apunta a eliminar barreras de acceso, bajo la consigna de facilitar la accesibilidad sanitaria en espacios cotidianos como rutas y calles.

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Vacunarse sin bajarse del auto

La modalidad permitirá que las personas completen su esquema de vacunación sin descender del vehículo, en un circuito ágil que incluye consulta, verificación y aplicación de dosis, lo que refuerza la idea de una vacunación ágil adaptada a los tiempos actuales.

Según explicó a radio UNCo CALF la directora provincial de Gestión de la Salud, Mariana Casullo, el objetivo es llegar a quienes por motivos laborales o familiares postergan su asistencia a centros médicos, reforzando el concepto de salud de proximidad.

El sistema estará apoyado por herramientas digitales como Andes y el SISA, que permitirán verificar en tiempo real la historia clínica de cada paciente y completar las dosis faltantes del calendario nacional.

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Cobertura ampliada y prioridades sanitarias

Además del puente carretero, el operativo se replicará en otros puntos estratégicos como el expeaje de Centenario, accesos urbanos y rutas provinciales, ampliando el alcance territorial del programa con una lógica de despliegue territorial.

Entre las vacunas disponibles se incluirán antigripal, neumococo, hepatitis B y doble bacteriana, aunque las autoridades indicaron que, ante la llegada más limitada de dosis, se priorizará a los grupos de riesgo, consolidando un criterio de prioridad sanitaria.

Si bien se registran demoras en la provisión de algunas vacunas a nivel nacional, desde ambas provincias aseguraron que el stock está garantizado para esta jornada, lo que permitirá sostener la campaña sin interrupciones.

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Una estrategia con enfoque comunitario

El AutoVac se enmarca en una política más amplia que busca reforzar la vacunación en todo el territorio, incluyendo escuelas, ferias y espacios públicos, ampliando el alcance de la estrategia preventiva.

Durante toda la semana, los equipos de salud desplegarán actividades para promover la inmunización y sensibilizar a la población sobre su importancia, en línea con los objetivos regionales de cobertura.

Más allá de la logística, la propuesta pone el acento en la vacunación como un acto colectivo, reforzando su carácter de responsabilidad social, ahora adaptado a un formato que circula sobre ruedas.