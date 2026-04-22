Le amputaron una pierna a la ciclista atropellada por un camión en Roca: qué se sabe de su estado de salud

La ciclista fue atropellada por un camión el martes 21 de abril. Foto: Juan Thomes.

La vida de una mujer que fue atropellada por un camión en Roca, sigue en peligro. La víctima protagonizó el grave incidente cuando circulaba a bordo de su bicicleta.

Debido a la gravedad de sus lesiones fue trasladada bajo «código rojo» al hospital local donde fue sometida a una cirugía que terminó en la amputación de una de sus piernas. Este 22 abril, fuentes oficiales informaron cuál es su situación actual.

Cuál es el estado de salud de la ciclista

La mujer de aproximadamente 37 años ingresó al hospital López Lima el pasado martes 21 de abril. Su situación era crítica ya que había sufrido una grave lesión tras quedar debajo de una de las ruedas duales del camión que la atropelló.

Fuentes oficiales revelaron a Diario RÍO NEGRO que los médicos lograron compensarla y luego la sometieron a una intervención quirúrgica que concluyó en la amputación de su pierna izquierda. El proceso fue necesario debido a que tenía una lesión irreparable por aplastamiento.

Tras salir del quirófano, la mujer quedó internada en la unidad de terapia intensiva a la espera de una evolución. Según se confirmó, su estado actual de salud es crítico y conserva un cuadro clínico reservado.

Cómo fue el grave choque en Roca

El comisario José González, jefe de la Unidad Regional II, informó a Diario RÍO NEGRO que el episodio ocurrió el 21 de abril en las intersección de las calles Panamá y Tierra del Fuego.

La Policía tomó conocimiento cuando recibió una alerta a través del 911 que indicaba que una mujer que circulaba en bicicleta, había sido atropellada por un camión. Al llegar al sitio constataron la veracidad del incidente y alertaron a personal de salud para se traslado urgente.

El comisario relató que se pudo determinar que el camión, que transportaba calcáreo, circulaba por calle Panamá en sentido este-oeste y, por razones que aún se investigan, cuando dobló hacia la derecha para tomar la calle Tierra del Fuego, terminó atropellando a la ciclista.

El chofer se percató de la situación debido a que unos transeúntes empezaron a alertarlo y fue ahí cuando detuvo la marcha, sin embargo al bajar del camión se encontró con la mujer ya herida.