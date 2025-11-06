Adiós a los azulejos tradicionales: el revestimiento tendencia que se impone en las cocinas en 2026 

Desde siempre, los azulejos fueron el revestimiento por excelencia en las cocinas. Sin embargo, para este 2026 se espera que una nueva tendencia pise fuerte y se convierta en la protagonista de ese sector tan importante de la casa.

Se trata de las placas de piedra sintetizada, que combina estética y diseño a otro nivel. Además, son fáciles de mantener e ideales para quienes buscan practicidad.

Por qué la piedra sintetizada es furor

La piedra sinterizada se fabrica a partir de minerales naturales que se compactan a altísimas temperaturas y presiones. Así, se logra una superficie de durabilidad y resistencia excepcionales.

A simple vista, puede confundirse con el mármol o el granito, pero tiene varias ventajas, como que es mucho más liviana, versátil y sustentable. Su principal diferencial es el acabado continuo, sin juntas ni uniones visibles que suelen acumular suciedad, lo que permite crear cocinas limpias, modernas y visualmente amplias.

Por otro lado, a diferencia de los azulejos tradicionales, este material no necesita de mantenimiento complejo. Son altamente resistentes al calor, la humedad y las manchas, y se limpian en segundos con un simple paño húmedo.

Además, no pierden color ni textura con el paso del tiempo, por lo que la cocina se mantiene impecable durante años.

Los colores y texturas que serán furor en 2026

La tendencia para el próximo año estará en la estética natural. Las placas de piedra sinterizada llegan en tonos gris piedra, arena, blanco cálido y negro mate, con vetas suaves que imitan el mármol o el cemento.

Esta paleta neutra permite combinarlas con muebles de madera clara, hierro o accesorios dorados, creando ambientes elegantes y atemporales que se adaptan a todos los gustos.

Al momento de realizar cambios, distintos especialistas sugieren que es clave pensar en la funcionalidad antes que en los aspectos estéticos. También sugieren tener una visión sustentable.