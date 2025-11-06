Cómo son las «casas cápsula»: la tendencia en arquitectura que se impone por su rapidez de montaje y bajo costo

Las «casas cápsula», un innovador concepto de vivienda modular importado directamente desde China, ya generaron un notable interés en el mercado inmobiliario argentino. Estas estructuras compactas se destacan por su montaje rápido, que puede completarse en apenas dos horas, y por sus precios accesibles, con modelos de entrada que se ubican por debajo de los 50.000 dólares.

La opción más económica, de 18 metros cuadrados, se comercializa a 39.000 dólares más el 10,5% de IVA. Estas unidades versátiles no requieren de obra húmeda y se perfilan como una alternativa para diversos usos, desde el sector turístico hasta oficinas temporarias o viviendas compactas para parejas.

Las viviendas son fabricadas en Guangdong, una región productiva del sur de China, y llegan al país en contenedores especiales denominados flat rack. Este tipo de logística, si bien triplica el costo de un contenedor tradicional, es crucial para preservar la integridad de las estructuras durante el traslado hasta los puertos argentinos. Una vez en destino, continúan su recorrido en carretones de piso deprimido.

Casas cápsulas: las ventajas de esta nueva tendencia de la arquitectura

La construcción de las casas cápsula utiliza acero galvanizado de alta resistencia para su armazón, complementado con revestimientos externos en aleación de aluminio carbonatado, así como puertas y ventanas. Esta combinación de materiales asegura una elevada durabilidad frente a la corrosión, la humedad y el desgaste.

Además, ofrecen la ventaja de un mantenimiento nulo, sin fisuras ni filtraciones, y funcionan como barrera contra plagas e incendios.

Según detalló Guido Tizado, socio de Höli Haus –la firma encargada de su comercialización en Argentina–, estas viviendas poseen un comportamiento estructural más robusto que la mampostería tradicional, incluso frente a ciclones o movimientos sísmicos.

Incorporan aislamiento térmico y acústico, doble vidrio hermético (DVH) en aberturas y tragaluces, climatización con piso radiante eléctrico y doble aire acondicionado central, junto con cortinas black out automáticas. Para zonas frías, se ofrecen opciones de triple vidrio y caños calefaccionados.

El principal atractivo de estas viviendas es su velocidad de instalación. Cada unidad se entrega como un módulo completo y puede ser montada en solo dos horas, con la intervención de dos operarios especializados. Respecto al terreno, solo requieren una nivelación básica.

Pueden apoyarse directamente sobre una superficie resistente, aunque lo habitual es montarlas sobre dados de hormigón premoldeado para una mejor nivelación y estética. Para terrenos con pendiente, se emplean soportes metálicos ajustables, evitando la necesidad de obras complejas.

Las cápsulas están diseñadas para una fácil conexión a las redes de servicios esenciales. Cuentan con instalación preparada para agua potable (red pública o tanque autónomo), electricidad de 220v con tablero interno completo y protecciones, y bajantes incorporados para desagües (red cloacal, pozo ciego o biodigestor).

Esta flexibilidad permite su uso tanto como viviendas permanentes, residencias temporarias o espacios de trabajo móviles.

Modelos y precios de las casas capsula de China

En el mercado local, la empresa ofrece diferentes configuraciones. El modelo de 18 m2 tiene un costo de US$39.000 más IVA del 10,5%, mientras que la versión de 38 m2 asciende a US$66.000 más IVA.

Aunque Höli Haus no proporciona financiación directa, Tizado aclaró que algunos bancos están dispuestos a otorgar créditos a los compradores finales, bajo condiciones que varían según el perfil de cada cliente.