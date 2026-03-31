Así es el exclusivo dúplex de María Eugenia Ritó en Belgrano: lujo y confort

La exvedette atraviesa una etapa de cambios personales y su hogar acompaña ese proceso. En el barrio porteño de Belgrano, María Eugenia Ritó avanza con la restauración de su exclusivo dúplex, una propiedad que combina confort, diseño y detalles de alto nivel.

Según informó A24, las primeras imágenes que se difundieron del interior revelan cómo es el espacio en el que la artista impulsa una renovación integral, tanto en lo estético como en lo emocional.

Un dúplex en una de las zonas más buscadas de Belgrano

Ubicado dentro de una torre de categoría, el departamento de Ritó se distribuye en dos plantas, una característica que potencia la sensación de amplitud y privacidad.

El edificio cuenta con amenities premium, entre ellos:

Piscina

Parque

Espacios comunes de recreación

Este tipo de complejos son habituales en una de las zonas más distinguidas de Belgrano, donde el confort y la seguridad son protagonistas.

Ambientes amplios, luminosos y con detalles de categoría

Uno de los aspectos que más se destacan del dúplex es la luminosidad natural, que se combina con una distribución funcional de los ambientes.

Los pisos de madera plastificada aportan calidez y elegancia, mientras que los espacios fueron pensados para equilibrar estilo y comodidad.

Un dormitorio principal de alto nivel

La habitación principal es uno de los puntos fuertes de la propiedad:

Cama king size

Amplias dimensiones

Baño en suite

Doble bacha

Se trata de un ambiente diseñado para el descanso, con una impronta moderna y sofisticada.

Un living pensado para el confort y el entretenimiento

El living combina tecnología y diseño en un mismo espacio. Allí se destacan:

Televisión de gran tamaño

Sistema de sonido envolvente

Sofás amplios y confortables

El resultado es un ambiente ideal tanto para momentos de relax como para encuentros sociales.

Una casa que refleja un nuevo comienzo

Más allá de lo estético, la renovación del dúplex también simboliza un proceso personal. El hogar de María Eugenia Ritó se convierte en un reflejo de transformación, donde cada cambio acompaña una nueva etapa de su vida.

Con las obras en marcha, todo indica que el resultado final será un espacio que combine estilo, bienestar y funcionalidad, pensado como un verdadero refugio.