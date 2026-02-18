Así es la renovada casa de Florencia Bertotti y Federico Amador: diseño de vanguardia y una cocina «verde» que es tendencia

Lejos de los escenarios, Florencia Bertotti y Federico Amador han logrado construir un refugio personal que refleja su estilo de vida actual.

Tras una ambiciosa remodelación integral, la pareja presentó su hogar: un espacio donde la funcionalidad se fusiona con una estética moderna para crear un ambiente cálido y estrictamente familiar.

Un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo

La propuesta decorativa de la vivienda se basa en la armonía y la sobriedad. La luz natural es el recurso principal, potenciada por amplios ventanales que conectan el interior con el entorno verde. Para generar contraste, optaron por:

Pisos de madera oscura: Aportan una sensación de profundidad y elegancia.

Detalles en mármol: Elevan el nivel de sofisticación en sectores estratégicos.

La cocina: el núcleo social que se roba todas las miradas

Sin dudas, el espacio más destacado de la reforma es la cocina. Diseñada como el verdadero corazón de la casa, rompe con la neutralidad tradicional mediante muebles en tono verde oliva, una de las tendencias más fuertes en decoración de interiores.

Las superficies de mármol blanco garantizan luminosidad y una limpieza visual absoluta. En cuanto al equipamiento, cuenta con tecnología de punta: un horno independiente y una campana extractora de diseño con iluminación integrada.

Confort y conexión con el exterior

La lógica de la reforma priorizó la comodidad cotidiana. Los baños siguen una línea relajante con tonos neutros y motivos geométricos, mientras que toda la casa cuenta con un sistema de calefacción mediante radiadores de aluminio para el bienestar térmico.

La transformación se extiende hacia el jardín, donde el disfrute es el objetivo principal. El exterior cuenta con:

Piscina de diseño.

Sector de parrilla.

Áreas verdes: Integradas a un patio pavimentado, ideal para reuniones sociales.

Este sector refuerza la premisa de la pareja: habitar un espacio pensado exclusivamente para compartir y disfrutar en familia.