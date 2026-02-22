Muelle propio y 20.000 dólares por mes: así es la imponente mansión que alquiló Maxi López en Nordelta
El exfutbolista regresa al país con una propuesta de streaming y ya cerró su mudanza al exclusivo barrio El Golf. Los detalles de la propiedad con cinco dormitorios y salida al agua para estar cerca de sus hijos.
Maxi López tiene las valijas listas para un cambio de vida definitivo. Tras años de vivir en el exterior, el exdelantero de River y el Milan regresa a la Argentina junto a su pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson, para instalarse en una propiedad que redefine el concepto de lujo en Buenos Aires.
Para su desembarco, López no escatimó en gastos: alquiló una de las mansiones más imponentes del barrio El Golf, en Nordelta, por la cual desembolsará la cifra de 20.000 dólares mensuales.
La propiedad, que pertenece al empresario farmacéutico Marcelo Figueiras, cumple con todas las exigencias del exjugador para recibir a su familia ensamblada.
Un refugio de diseño con salida al agua
La elección de la casa tuvo dos pilares fundamentales: la privacidad y la logística familiar. Al estar ubicada en El Golf, Maxi queda a solo minutos de la residencia de Wanda Nara, facilitando el día a día con sus hijos mayores: Valentino, Constantino y Benedicto.
Los «imprescindibles» de la mansión:
- Capacidad: Cuenta con cinco dormitorios amplios para albergar a sus hijos y visitas.
- Conexión con la naturaleza: Posee un muelle propio y salida directa al agua, una de las condiciones innegociables que puso el exfutbolista.
- Exclusividad: Rodeada de verde y con seguridad de vanguardia, la casa garantiza que la familia pueda moverse lejos del asedio mediático.
