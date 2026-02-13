Está en marcha la imponente obra tipo “anillo” que acortará el viaje en el norte de la CABA

El Gobierno porteño informó que ya se encuentra en marcha la obra Anillo La Pampa que permitirá conectar la calle La Pampa, desde la avenida Figueroa Alcorta hasta la Costanera Norte de la Ciudad, mediante un proyecto que integra un túnel vehicular y un paso sobre nivel para peatones y ciclistas.

El objetivo principal es permitir el cruce de la Autopista Arturo Illia y las vías del tren Belgrano Norte para mejorar la circulación de la zona. “Cuando se inaugure, los tiempos para atravesarla se acortarán a la mitad”, remarca el comunicado oficial del proyecto arquitectónico.

De acuerdo a la información oficial, la iniciativa supone una inversión de más de $50.000 millones “para la construcción de un túnel doble mano para el tránsito vehicular y un puente peatonal y para ciclistas en forma de corona, que será bautizado como “Anillo La Pampa” y será un nuevo ícono urbano porteño».

Cómo se podrá usar el Anillo La Pampa

La idea principal del proyecto es facilitar la conexión directa entre la ciudad y el Río. Peatones, ciclistas y vehículos podrán llegar de manera más rápida y segura a la Costanera Norte, a Aeroparque, a Ciudad Universitaria, a la cancha de River o al Parque de la Innovación.

“La obra no solo cruza la barrera urbana de manera innovadora y eficiente, sino que también pasa por debajo de ella, integrándose de manera armoniosa con el entorno y respetando la infraestructura existente», señala el comunicado del gobierno porteño.

Cuáles son las ventajas y características del Anillo La Pampa

Es un túnel bajo la calle La Pampa, Lugones, la autopista Illia y las vías del ferrocarril Belgrano Norte.

Conectará el Bajo Belgrano y Palermo con Aeroparque, la Costanera, Ciudad Universitaria y el Parque Costero.

El túnel será doble mano.

El puente peatonal y ciclovía circular tendrá forma de anillo con un diámetro de 140 metros. Tendrá un mirador panorámico en el punto más elevado.

Se intervendrán más de 10.000 metros cuadrados.

La obra, que comenzó en enero del 2026, tiene un plazo de ejecución aproximado de 20 meses y una inversión de $50 mil millones.

El “Anillo La Pampa” reducirá a la mitad los tiempos de viaje en hora pico.

Cómo será el anillo y el mirador panorámico

El Anillo tendrá un diámetro de 140 metros y será visible desde los parques aledaños, la autopista, el tren y hasta desde el aire. Miles de vehículos y pasajeros diarios podrán apreciar esta estructura y convertirlo en un punto de referencia visual de la Ciudad.

Desde el punto más elevado del puente, también servirá como mirador panorámico para quienes quieran disfrutar de las vistas del territorio porteño y de los despegues y aterrizajes en el Aeroparque Jorge Newbery.