Así quedó un puente de casi 100 años en el interior de Buenos Aires: lo inhabilitaron dos días antes 

El puente que unía al pueblo de Arroyo Venado, en Guaminí, con Carhué en la provincia de Buenos Aires se desplomó y dejó aislados a los vecinos de la zona.

El colapso de la estructura, que había sido inaugurada en 1930 y era, por lo tanto, casi centenaria, se da meses después de que se viniera abajo otro puente con un siglo de historia: el que permitía el paso de los trenes sobre el río Salado entre los distritos de Chivilcoy y Veinticinco de Mayo.

El intendente de Guaminí, Miguel Gesualdi, había dispuesto dos días antes el cese total del tránsito sobre el puente carretero entre Arroyo Venado y Carhué, en forma preventiva, luego de que se detectara que uno de los pilares estaba roto. Mientras tanto, se realizaba una evaluación técnica para analizar qué intervenciones se podrían hacer sobre el puente para reforzar su estructura y garantizar su seguridad.

Sin embargo, hoy, el puente del Camino Real, nombre por el que era conocido, se derrumbó al ceder por completo el sostén que atraviesa el curso de agua.

Vecinos de la zona ya venían advirtiendo sobre su deterioro. Inés Rubio, integrante de la agrupación “Arroyo Venado, un remanso con historia”, dijo al medio local Cambio 2000 que hacía tiempo no se realizaba mantenimiento y recordó que el tránsito pesado sobre el puente ya estaba restringido desde hacía una década.

Por fortuna, no hubo heridos debido al colapso de la construcción.