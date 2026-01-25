«Neuquén necesitaba un salto de calidad»: las obras que vienen en el nuevo polo urbano

Una postal que ya se ganó su lugar en el paisaje urbano: el Complejo Gamma Norte .

En la visión de los desarrolladores del Complejo Gamma Norte, acaso el principal aporte a Neuquén capital es que esta ambiciosa obra abrió el camino para que se genere un nuevo polo de desarrollo en Neuquén, o una nueva centralidad, como prefieren decir los planificadores urbanos cuando surgen zonas llamadas a ocupar un lugar preponderante en la vida de una ciudad.

Todo transcurre en un punto estratégico de la ciudad de Neuquén, en una manzana ubicada próxima a la intersección de las avenidas Raúl Alfonsín y Dr. Ramón, delimitada además por las calles Jujuy y Agrimensor Moreno.



Se trata de un terreno poligonal y atípico, con un importante desnivel entre Dr. Ramón y Agrimensor Moreno, condición que fue asumida desde el inicio como una oportunidad proyectual, como explican los arquitectos en la memoria descriptiva del proyecto.



La evidencias están a la vista: se construirán alrededor otros dos edificios, un centro de convenciones donde ya empezaron los trabajos, un hotel cinco estrellas y un área de locales comerciales, oficinas y servicios de seis niveles .

Y si se amplía el radio, a 250 metros en las alturas se ven las siluetas de los obreros que levantan la torre Aura, donde YPF mudará sus oficinas en la capital provincial.



En otra escala de proyectos, se espera también que cerca del complejo se levanten edificios de cuatro pisos destinados a oficinas y viviendas.

Un lugar de encuentro



“Neuquén necesitaba un salto de calidad, algo diferente”, explican los desarrolladores, entusiasmados por lo que ya ocurrió y por lo que viene.



Es que esa visión macro tiene en paralelo otra vivencia, esa que se experimenta cada día: el complejo como lugar de encuentro en las oficinas, en el gimnasio o la pileta, en tomar o comer algo en el Coffee bike Dorhmann, darse una vuelta por el local de Ansilta a mirar que hay de nuevo para la próxima salida a la montaña o charlar con otros padres y otras madres mientras termina la clase de fútbol, asistir a los eventos en ese mismo patio de cara a la cancha, alegrarse cuando llegan las delegaciones de las escuelas a la piscina semiolímpica.

El skybar funcionará en el piso 12, con grandes vistas de Neuquén. El objetivo es que abra en el primer semestre de este año.



El skybar que ocupará el piso doce (se espera su inauguración entre abril y junio de este año) brindará otro gran escenario para encontrarse, en este caso con grandes vistas panorámicas de la ciudad, que llegan a ser casi 360°.

Cómo se pensaron los pisos destinados a oficinas



¿Cuál fue el objetivo en las oficinas? La respuesta de los arquitectos: “La torre fue diseñada para albergar empresas de primera línea. Para ello se optó por plantas libres, que permiten a cada usuario definir su propio layout. Cada nivel cuenta con piso técnico, una altura libre de 3,00 metros y fachadas vidriadas de piso a techo, garantizando iluminación natural profunda y visuales abiertas hacia la ciudad. El núcleo de circulación se dispuso sobre el lado oeste, como un volumen disgregado, casi un edificio paralelo, que protege al conjunto de los vientos predominantes y hace legible el funcionamiento vertical del edificio”.

Interiorismo. Una de las oficinas de la torre, en este caso de Confluencia. “Se optó por plantas libres, que permiten a cada usuario definir su propio layout”, explican los arquitectos.



Explican también que las plantas tipo incluyen palieres, grupos sanitarios con toilettes independientes, sanitarios accesibles y office con kitchenette. Y que la flexibilidad permite que cada piso pueda dividirse hasta en cinco oficinas independientes, adaptándose a empresas de distintas escalas.

