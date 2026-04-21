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Arquitectura

Ni minimalismo extremo ni caos visual: el estilo que logra equilibrio en casa

La tendencia que domina el diseño interior combina orden, materiales naturales y tonos suaves para lograr espacios simples, pero acogedores. Cómo aplicarla sin gastar de más.

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Redacción

Por Redacción

Durante años, el minimalismo fue sinónimo de espacios blancos, casi vacíos y, muchas veces, fríos. Hoy esa idea evolucionó hacia una versión más humana: el minimalismo cálido.

Se trata de una forma de decorar que mantiene la premisa del “menos es más”, pero suma algo clave: calidez visual y emocional. El objetivo ya no es solo reducir objetos, sino crear un entorno donde se respire equilibrio, confort y bienestar.

Esta tendencia gana terreno porque responde a una necesidad actual: tener hogares que inviten a bajar un cambio.

Los pilares del minimalismo cálido
Para lograr este estilo, hay algunos principios que se repiten en todos los espacios:

Colores neutros pero con vida

Se dejan de lado los blancos puros y se priorizan tonos más suaves:

  • Beige
  • Arena
  • Gris claro
  • Terracota
  • Verde oliva

Generan una sensación más envolvente y menos rígida.

Materiales naturales

La clave está en sumar textura:

  • Madera
  • Lino
  • Algodón
  • Cerámica

Estos materiales aportan calidez sin recargar.

Menos objetos, pero mejor elegidos

No se trata de vaciar, sino de seleccionar.

Cada elemento tiene un propósito, ya sea funcional o estético.

Cómo aplicarlo en cada ambiente

Living

  • Sofás en tonos neutros
  • Pocos objetos decorativos
  • Alfombras de fibras naturales

El foco está en la comodidad visual.

Dormitorio

  • Ropa de cama en tonos suaves
  • Iluminación cálida
  • Textiles livianos

Debe transmitir calma inmediata.

Cocina

  • Superficies despejadas
  • Muebles sin sobrecarga visual
  • Detalles en madera

Se busca eliminar el ruido visual.

Errores comunes que arruinan el efecto

  • Usar solo blanco (queda frío)
  • Sacar demasiados objetos (pierde personalidad)
  • Mezclar estilos sin coherencia
  • Iluminación demasiado fría

El minimalismo cálido no es vacío: es equilibrio.

Por qué funciona

Este estilo conecta con algo más profundo: la necesidad de vivir en espacios que acompañen emocionalmente.

Un ambiente con:

  • Orden
  • Luz natural
  • Materiales nobles

Genera menos estrés y más sensación de hogar.

El secreto final

El minimalismo cálido no se trata de copiar una tendencia, sino de construir un espacio que te represente sin saturarte.

En un mundo cada vez más acelerado, la casa vuelve a ocupar un rol central. Y el minimalismo cálido aparece como la respuesta perfecta: simple, funcional y profundamente humano.


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Durante años, el minimalismo fue sinónimo de espacios blancos, casi vacíos y, muchas veces, fríos. Hoy esa idea evolucionó hacia una versión más humana: el minimalismo cálido.

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