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Arquitectura

Cómo usar la regla 60-30-10 y lograr una casa armónica

Una fórmula simple y efectiva para equilibrar colores en tu casa. Cómo aplicar la regla 60-30-10 y lograr ambientes armónicos sin errores.

Redacción

Por Redacción

Elegir colores para decorar un ambiente puede parecer simple, pero muchas veces termina en combinaciones que no funcionan. Para evitarlo, los interioristas utilizan una fórmula clásica: la regla 60-30-10.

Se trata de una guía práctica que permite lograr espacios equilibrados, armónicos y visualmente atractivos sin necesidad de ser experto en diseño.

Qué es la regla 60-30-10

La regla divide el uso del color en tres proporciones:

  • 60% color dominante
  • 30% color secundario
  • 10% color de acento

Esta distribución genera balance visual y evita que un ambiente se vea recargado o desordenado.

Cómo aplicar la regla en casa

La clave está en asignar cada porcentaje a distintos elementos del ambiente.

60%: el color base

Es el tono principal y el que más se repite.

Se aplica en:

  • Paredes
  • Techos
  • Muebles grandes

Generalmente son colores neutros como blanco, beige o gris.

30%: el color secundario

Acompaña al dominante y aporta contraste sin competir.

Se usa en:

  • Sofás
  • Cortinas
  • Alfombras

Puede ser un tono más intenso o una variación del principal.

10%: el color de acento

Es el toque final. El detalle que da personalidad.

Se suma en:

  • Almohadones
  • Objetos decorativos
  • Cuadros o lámparas

Acá sí se pueden usar colores más vibrantes.

Por qué funciona esta regla

La regla 60-30-10 se basa en un principio simple: equilibrio visual.

  • El 60% aporta calma
  • El 30% genera interés
  • El 10% suma impacto

Así se evita el caos y se logra coherencia en el diseño.

Errores comunes al combinar colores

Aunque parezca fácil, hay fallas frecuentes:

  • Usar demasiados colores sin proporción
  • Elegir tonos que no combinan
  • Dar demasiado protagonismo al color de acento

El resultado suele ser un ambiente recargado o poco armonioso.

Cómo elegir la paleta ideal

Para aplicar bien la regla, conviene definir primero una base.

  • Elegir una paleta de 2 o 3 colores
  • Mantener coherencia en todos los elementos
  • Priorizar tonos que generen bienestar

Las tendencias actuales apuntan a colores neutros + acentos naturales o tierra.

La regla 60-30-10 demuestra que decorar no es cuestión de intuición, sino de proporción. Con esta fórmula simple, cualquier espacio puede transformarse en un ambiente equilibrado, moderno y visualmente atractivo.


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Elegir colores para decorar un ambiente puede parecer simple, pero muchas veces termina en combinaciones que no funcionan. Para evitarlo, los interioristas utilizan una fórmula clásica: la regla 60-30-10.

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