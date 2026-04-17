Cómo usar la regla 60-30-10 y lograr una casa armónica

Elegir colores para decorar un ambiente puede parecer simple, pero muchas veces termina en combinaciones que no funcionan. Para evitarlo, los interioristas utilizan una fórmula clásica: la regla 60-30-10.

Se trata de una guía práctica que permite lograr espacios equilibrados, armónicos y visualmente atractivos sin necesidad de ser experto en diseño.

Qué es la regla 60-30-10

La regla divide el uso del color en tres proporciones:

60% color dominante

30% color secundario

10% color de acento

Esta distribución genera balance visual y evita que un ambiente se vea recargado o desordenado.

Cómo aplicar la regla en casa

La clave está en asignar cada porcentaje a distintos elementos del ambiente.

60%: el color base

Es el tono principal y el que más se repite.

Se aplica en:

Paredes

Techos

Muebles grandes

Generalmente son colores neutros como blanco, beige o gris.

30%: el color secundario

Acompaña al dominante y aporta contraste sin competir.

Se usa en:

Sofás

Cortinas

Alfombras

Puede ser un tono más intenso o una variación del principal.

10%: el color de acento

Es el toque final. El detalle que da personalidad.

Se suma en:

Almohadones

Objetos decorativos

Cuadros o lámparas

Acá sí se pueden usar colores más vibrantes.

Por qué funciona esta regla

La regla 60-30-10 se basa en un principio simple: equilibrio visual.

El 60% aporta calma

El 30% genera interés

El 10% suma impacto

Así se evita el caos y se logra coherencia en el diseño.

Errores comunes al combinar colores

Aunque parezca fácil, hay fallas frecuentes:

Usar demasiados colores sin proporción

Elegir tonos que no combinan

Dar demasiado protagonismo al color de acento

El resultado suele ser un ambiente recargado o poco armonioso.

Cómo elegir la paleta ideal

Para aplicar bien la regla, conviene definir primero una base.

Elegir una paleta de 2 o 3 colores

Mantener coherencia en todos los elementos

Priorizar tonos que generen bienestar

Las tendencias actuales apuntan a colores neutros + acentos naturales o tierra.

La regla 60-30-10 demuestra que decorar no es cuestión de intuición, sino de proporción. Con esta fórmula simple, cualquier espacio puede transformarse en un ambiente equilibrado, moderno y visualmente atractivo.