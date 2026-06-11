New York logró una épica remontada ante San Antonio y quedó a un paso del título de la NBA

El festejo de Anunoby y Antony Towns tras una victoria que quedará en la historia de la NBA.

Este miércoles, los New York Knicks protagonizaron una remontada que quedará en los libros. En el Madison Square Garden, los locales se impusieron por 107-106 a San Antonio Spurs en las Finales de la NBA y quedaron a un paso del título.

Quien empezó mejor fue la visita. El equipo texano salió decidido y mostró un juego arrollador en el primer cuarto, que terminó 41-22 para los Spurs gracias a la gran efectividad de campo.

En el segundo periodo, el dominio continuó con Harper que se sumó al show. Al entretiempo, estaban arriba por 76-49, con una clara ventaja de 29 puntos y logrando la mayor cantidad de triples (14) en la mitad de un partido de Finales de NBA.

Cuando todo parecía definido, comenzó la épica. Jalen Brunson apareció y se puso el equipo al hombro (36 puntos y 7 asistencias) para marcar un furioso parcial de 23-9, que recortaba la distancia pero que igual todavía era lejana (90-75 para los Spurs).

En el último cuarto, con un gran funcionamiento colectivo de los Knicks, lograron ponerse a tiro y a falta de 1:22 para el final, se pusieron adelante por un punto. Pero Castle anotó dos libres y los Spurs pasaron a ganar nuevamente a falta de 30 segundos. En uno de los últimos ataques de New York, los locales perdieron la posesión e insólitamente DeAaron Fox decidió atacar el aro. En vez de guardarse la pelota y obligar al rival a cometer falta, fue en busca de los puntos y le dio una vida extra a los Knicks.

El encargado de hacer el último tiro fue Brunson, que falló desde la línea de a tres pero allí apareció la figura de OG Anunoby para cachetear la pelota en el aire y marcar el doble decisivo ante una locura desatada en el MSG.

¡¡¡VA A QUEDAR EN LA HISTORIA DE LAS #NBAFINALS!!! ¡IMPRESIONANTE LO DE OG ANUNOBY PARA QUE LOS KNICKS CONFIRMEN LA REMONTADA Y SUPEREN 107-106 A LOS SPURS EN EL CUARTO JUEGO! pic.twitter.com/UVf8YQWf8C — SportsCenter (@SC_ESPN) June 11, 2026

Con la heroica victoria, los New York Knicks quedaron 3-1 arriba en la serie y un triunfo los separa del anillo. En Texas, los dirigidos por Mike Brown buscarán romper una sequía de 53 años y obtener el título por primera vez desde 1973. Por otro lado, San Antonio tratará de conseguir el milagro, pero deberá ganar todo lo que queda. El cuarto juego se disputará el próximo sábado a las 21:30 (Horario Argentina).