Demoras en la Ruta 17 por una protesta de trabajadores de Vialidad: piden circular con precaución cerca de Añelo

El tránsito en la Ruta Provincial 17 amaneció complicado debido a un reclamo de trabajadores de Vialidad. El grupo de manifestantes se encuentra en la zona de Añelo y según lo informado, se están movilizando en dirección al Distrito 1 de Vialidad Provincial.

Hay demoras en el tránsito y las autoridades solicitaron circular con extrema precaución.

Protesta en la Ruta 17

La movilización inició cerca de las 8, este jueves, y provocó una acumulación de vehículos en un corredor clave para Vaca Muerta.

Según lo informado por medios locales, la medida fue impulsada por Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP). El desplazamiento se realiza por Ruta 17, desde la zona de la bodega hasta el Distrito 1 de Vialidad Provincial en Añelo.

El secretario general de la UNAVP, Carlos Roselli, explicó que la medida fue definida en asamblea y responde a la falta de respuestas por parte de las autoridades de Vialidad Provincial.

Roselli agregó que el reclamo apunta a las condiciones del Distrito 1 de Añelo y cuestionó la falta de soluciones a los problemas internos del organismo.