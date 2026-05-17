Compró en u$s 65.000, recicló por 10.000 y vendió en 100.000: así es el «house flipping», la inversión exprés que crece en Neuquén

Antes y después. Un caso en el edificio Vitamínico en Neuquén capital: un departamento fue comprado en u$s 40.000 y tras una inversión de 15.000, se vendió en 75.000 dólares,

En barrios consolidados de Neuquén capital, viviendas que durante años permanecieron fuera del mercado vuelven a aparecer tras pocos meses de obra. Pintura nueva, cocinas integradas, baños renovados y una puesta en valor visible marcan una tendencia incipiente en el mercado inmobiliario local: el «house flipping«, una estrategia de inversión que combina compra, remodelación y reventa en plazos cortos.

Aunque la práctica existe desde hace décadas, en Neuquén comienza a tomar un perfil propio, empujada por la demanda habitacional, el envejecimiento del parque inmobiliario y el interés de inversores que buscan alternativas al desarrollo desde cero. La suba sostenida del valor del terreno, en especial en áreas bien ubicadas, también influye en la toma de decisiones.

House flipping: la aparición de inversores en Neuquén



“El mercado inmobiliario en Neuquén nunca se detuvo”, señala la neuquina Virginia Viera Rivera, madre de tres hijos, goleadora de Unión Vecinal en pausa por una lesión en el tobillo y martillera pública y corredora inmobiliaria con más de diez años de experiencia en la ciudad y trayectoria en operaciones de inversión.

Virginia Viera Rivera, martillera pública con más de 10 años de experiencia en Neuquén. «El house flipping empieza a ser tendencia en la ciudad».



Integrante de la red Remax, aunque su radio de acción va de Fernández Oro a los campos de Challacó, su zona fuerte tiene como escenario a Neuquén capital, Cipolletti y Plottier. En base a esa experiencia en el terreno, explica que durante 2025 el foco estuvo puesto en el crédito hipotecario y la compra de primera vivienda por parte de familias jóvenes, como hace años no ocurría. Y que en lo que va de 2026, en cambio, empezó a aparecer con más fuerza otro perfil de clientes.



Es que desde enero trabaja con inversores que reinvierten lo que venden. «Compramos departamentos en pozo próximos a entregarse o propiedades con potencial para hacer flipping, que empieza a ser tendencia en la ciudad”, detalla Virginia.

Comprar, refaccionar y vender en Neuquén

¿Cómo funciona el house flipping? ¿Cuáles son las claves?

Antes y después. Compraron por 65.000 dólares, invirtieron 10.000 dólares en remodelar la cocina, vendieron en 100.000 dólares. Un ejemplo de house flipping en un complejo de PH sobre calle Misiones en la ciudad de Neuquén.

El esquema consiste en adquirir propiedades con más de 30 años de antigüedad, bien ubicadas y con buena estructura , para renovarlas en un plazo que suele oscilar entre seis y ocho meses .



, para renovarlas en un plazo que suele oscilar . Las intervenciones se concentran en los espacios sociales: cocina, living y baño s, con integración de ambientes, reemplazo de aberturas y búsqueda de mayor iluminación natural.



s, con integración de ambientes, reemplazo de aberturas y búsqueda de mayor iluminación natural. La rentabilidad esperada, según operadores del mercado, puede ir del 10% al 30%, aunque depende de la zona, del análisis previo y del contexto económico. Cada operación requiere estudios de mercado, revisión estructural y trabajo coordinado con arquitectos, escribanos y otros profesionales, explica la martillera.

House flipping: cuánto rindieron en dólares estas casas y departamentos en Neuquén

Entre los ejemplos recientes, la corredora inmobiliaria menciona una vivienda en el barrio Villa María , adquirida en u$s 90.000 . La inversión para modernizarla, parquizarla y transformar la fachada rondó los u$s 35.000 . Tras siete meses de obra, la propiedad se vendió en u$s 160.000 de contado .



, adquirida en . La inversión para modernizarla, parquizarla y transformar la fachada rondó los . Tras siete meses de obra, la propiedad se vendió en . Otro caso se dio en un complejo de PH sobre calle Misiones . Allí, un departamento fue comprado en u$s 65.000 ; con una inversión de u$s 10.000 en la remodelación de la cocina, se vendió luego en u$s 100.000 . En la misma operación, los compradores optaron por refaccionar otra unidad del complejo para uso propio.



. Allí, un departamento fue comprado en ; con una inversión de en la remodelación de la cocina, se vendió luego en . En la misma operación, los compradores optaron por refaccionar otra unidad del complejo para uso propio. En el edificio Vitamínico de la ciudad de Neuquén: un departamento fue adquirido en u$s 40.000, con una inversión de u$s 15.000, se vendió después en u$s 75.000.



En estos casos, la clave estuvo en lograr una puesta en valor visible sin excederse en costos ni en terminaciones de lujo difíciles de convalidar por el mercado local.

House flipping: una segunda oportunidad para los ladrillos



En una ciudad que creció de forma acelerada, parte de las viviendas existentes quedó desfasada respecto de las nuevas maneras de habitar.

Casas con más de tres décadas, ambientes compartimentados y escasa luz natural comenzaron a perder atractivo frente a desarrollos más modernos.

En ese contexto, el house flipping aparece como una alternativa intermedia para reinsertar propiedades bien ubicadas en el circuito inmobiliario sin recurrir necesariamente a la demolición.



La lógica no es solo económica: muchas de estas viviendas conservan valor por su localización, pero necesitan una actualización profunda para volver a ser competitivas.

House flipping en Neuquén: la visión de los arquitectos



Desde ese ámbito, las opiniones son diversas. El arquitecto neuquino Rodrigo De Marchi no está tan seguro de que se pueda vender rápido luego de comprar y remodelar: “Es una pena que el acceso al crédito no sea más fluido”, dice.

Y agrega un dato clave para acceder a un préstamo en el caso de las casas antiguas: basta un certificado del agrimensor para que sean declaradas «apta crédito».

Antes y después. En el caso del departamento del edificio Vitamínico en Neuquén capital (comprado en u$s 40.000, reciclado por u$s 15.000 y vendido después en u$s 75.000) así quedó el antebaño.



Pero el arquitecto sí cree que es una buena opción comprar una casa antigua en el casco céntrico de Neuquén, una zona que ve con gran oferta potencial allí donde no se puede construir edificios y las viviendas valen por sí mismas. “Suele ser más barato y menos riesgoso que construir desde cero al reducir los tiempos de ejecución”, explica.



Es su caso: compró una casa antigua, la refaccionó adaptándose a lo construido, cambió el barrio cerrado por uno abierto y vive a tres cuadras del centro: “Me resultó más accesible que arrancar desde cero y acorté tiempos y riesgos”.

Otros profesionales advierten que hay límites claros para esta movida inmobiliaria. “En Neuquén, muchas veces la ecuación termina siendo demoler y volver a construir, sobre todo en el centro para levantar edificios donde está permitido”, señala el arquitecto Diego López de Murillas, que pese a conocer casos relativiza la escala del flipping local frente a ciudades más consolidadas y con mayor stock antiguo.

Zonas con mayor demanda en Neuquén



¿Cuáles son los barrios que generan mayor interés para el house flipping? Para la martillera Viera Rivera, las zonas más convocantes en Neuquén capital incluyen Santa Genoveva, Alta Barda, Terrazas del Neuquén, la franja cercana al río y áreas de la Confluencia, urbanas y rurales, entre las más buscadas.



En el Alto Valle, agrega, Cipolletti y Plottier concentran operaciones orientadas a familias jóvenes y compradores con crédito hipotecario, donde resulta clave que la vivienda quede “apta crédito” tras la remodelación.

Añelo, distinto a todo: reconversión para renta intensiva



El corazón de Vaca Muerta, en cambio, presenta una dinámica distinta.

Añelo y un explosivo crecimiento que apunta a la renta intensiva. Foto: Archivo / Florencia Salto.

Por la alta demanda, prima la reconversión de viviendas para renta intensiva vinculada a la actividad petrolera, más que la reventa tradicional.

House flipping: menos del 1% del mercado inmobiliario argentino, el 7% en Estados Unidos



De acuerdo con las estadísticas a nivel nacional, el house flipping sigue siendo una práctica de alcance limitado. Sin embargo, la Cámara Argentina de Flipping Inmobiliario (CAFI) fue constituida el 5 de mayo, hace apenas 12 días, lo que revela una tendencia de interés creciente.



La CAFI estima que este tipo de operaciones representa menos del 1% del mercado inmobiliario argentino cuando en los Estados Unidos concentra el 7% de las operaciones.



Pese a esa baja incidencia, la entidad ubica su potencial crecimiento en dos datos estructurales: el déficit habitacional y el envejecimiento del parque de viviendas. Más del 50% de las viviendas del país tiene más de 40 años.

El esencial rol del crédito



Como destacan los arquitectos consultados, el flipping inmobiliario es un dinamizador diario de la economía: el movimiento que genera alcanza a corralones, albañiles, instaladores, carpinteros, proveedores de electrodomésticos y de sistemas de climatización y profesionales, entre otros rubros y oficios.



El impactante crecimiento en altura de Neuquén. Donde está permitido, la mayoría de las casas que se compran son demolidas para construir edificios. Foto: Archivo / Cecilia Maletti.

En Neuquén, pese al potencial, no se presenta hoy como una solución al déficit habitacional ni como un reemplazo del desarrollo tradicional, pero sí como una alternativa para reactivar inmuebles obsoletos, generar trabajo en la construcción y ofrecer salidas intermedias entre la vivienda nueva y las propiedades que ya no logran convalidar valor.

Su evolución, coinciden los especialistas, dependerá en buena medida del acceso al crédito y de la estabilidad del contexto económico.

El house flipping en Neuquén en ocho claves

Para quienes miran este mercado con interés, el arquitecto Guillermo Lagger resume la hoja de ruta del «flipping» en estos puntos esenciales:

1. Plazos: El proceso será virtuoso si se desarrolla en un rango de entre seis y ocho meses, desde la compra hasta la venta final.

2. El inmueble ideal: Adquirir viviendas con urgencia de venta (para lograr un precio bajo), que tengan más de 30 años de antigüedad, pero que conserven el mejor estado constructivo estructural posible.

3. Ubicación: Comprar en áreas con fuerte demanda y buena accesibilidad, cerca de transporte público, colegios, espacios verdes y centros comerciales.

4. Reformas estratégicas: Enfocarse en cambios de alto impacto visual y funcional con costos razonables. Priorizar fachadas, baños y cocinas; renovación de pisos y aberturas; potenciar la iluminación natural, el confort térmico y pintura integral.

5. Costos y ganancias: Del 100% del valor de venta proyectado, entre el 70% debe cubrir la compra, remodelación y limpieza; entre el 5% y 10% se destina a honorarios profesionales (arquitectos, escribanos), publicidad, impuestos e imprevistos; el 20% o 25% restante representa la ganancia neta.

6. Riesgos a prever: Tener en cuenta posibles sobrecostos por vicios ocultos en la construcción, los vaivenes económicos del país y la eventual prolongación de los tiempos de venta.

7. Ventaja competitiva: Ante los avatares financieros, las propiedades se mantienen como bienes con revalorización real y una inversión más sólida que los activos financieros tradicionales.

8. El potencial local: En Neuquén capital, las áreas urbanas alrededor del casco fundacional —como los barrios Bouquet Roldán, Barrio Nuevo, Belgrano y Villa Farrel— son los sectores con mayor potencial para impulsar este negocio.