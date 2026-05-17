Narcomenudeo en Choele Choel: una denuncia al 0800 destapó un kiosco de drogas y dejó dos detenidos

El allanamiento se realizó en una vivienda del pasaje Río Chico, donde funcionaba un punto de venta de estupefacientes.

Una denuncia anónima realizada al sistema 0800-Drogas permitió desbaratar un kiosco de venta de estupefacientes en Choele Choel, donde la Policía de Río Negro secuestró cocaína, marihuana fraccionada para comercialización, armas de fuego, dinero en efectivo y elementos vinculados al narcomenudeo.

El operativo fue encabezado por personal de la Delegación Toxicomanía Valle Medio de Lamarque y dirigido por la Fiscalía Federal de General Roca, a cargo del fiscal federal Francisco Iglesias.

La investigación se extendió durante casi un mes y tuvo como punto de partida un llamado reservado de vecinos que alertaron sobre movimientos compatibles con venta de drogas en una vivienda ubicada sobre pasaje Río Chico.

Vigilancia y recolección de pruebas

A partir de la denuncia, los investigadores comenzaron tareas de vigilancia, seguimientos y recolección de pruebas para confirmar las sospechas sobre el inmueble señalado.

Según indicaron fuentes vinculadas a la causa, durante las pesquisas se detectaron maniobras relacionadas con comercialización de estupefacientes al menudeo. Con las evidencias reunidas, la Justicia Federal autorizó un allanamiento en la vivienda investigada.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron 41 envoltorios de marihuana listos para su venta y un paquete con cogollos de cannabis. Además, secuestraron 15 envoltorios de cocaína fraccionada y un trozo compacto de la misma sustancia.

Dinero, teléfonos y elementos de fraccionamiento

En el lugar también fueron hallados elementos utilizados habitualmente para el armado y distribución de dosis. Entre ellos, una balanza de precisión, recortes de nylon y distintos materiales vinculados al fraccionamiento de droga.

Además, la Policía secuestró 877 mil pesos en efectivo y teléfonos celulares que ahora serán sometidos a análisis para profundizar la investigación y determinar posibles vínculos con otras maniobras de comercialización.

Hallaron un revólver Magnum y una escopeta

El procedimiento también permitió descubrir armamento dentro de la vivienda. Los efectivos secuestraron un revólver calibre 357 Magnum, una escopeta calibre 16 apta para disparo y un arma de aire comprimido modificada.

La presencia de las armas derivó en una imputación adicional para el principal investigado por tenencia ilegal de armas, además de la causa por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Como resultado del operativo, un hombre y una mujer quedaron detenidos y continúan a disposición de la Justicia Federal.

El rol de las denuncias anónimas

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la importancia de las denuncias realizadas a través del 0800-Drogas, una herramienta que permite aportar información de manera reservada para combatir el narcotráfico en distintos puntos de la provincia.

Fuentes oficiales señalaron que este tipo de investigaciones “requieren semanas de trabajo silencioso” y remarcaron que muchas veces comienzan gracias a datos aportados por vecinos.