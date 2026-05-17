Una investigación por un ataque armado derivó en allanamientos con droga, armas y un detenido en Cutral Co

Los procedimientos se realizaron en distintos sectores de Cutral Co con intervención de personal de Antinarcóticos.

Una investigación por lesiones con arma de fuego derivó en una serie de allanamientos simultáneos en Cutral Co que terminaron con el secuestro de drogas, armas, municiones y un vehículo. Además, un joven de 23 años quedó demorado durante los procedimientos.

Las diligencias fueron realizadas por personal de la comisaría 15 en distintos puntos de la ciudad y contaron con intervención del área de Antinarcóticos.

Cocaína y un arma lista para disparar

Uno de los operativos se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Plaza Huincul al 1466. Allí, los efectivos secuestraron un teléfono celular y 5,96 gramos de clorhidrato de cocaína.

En paralelo, otro allanamiento realizado en el barrio Parque Este permitió encontrar un revólver calibre .38 largo especial con seis cartuchos listos para disparar. Además, los uniformados hallaron otros 66 cartuchos de diferentes calibres, dos balanzas digitales de precisión y 2,57 gramos de cocaína.

En ese domicilio también fue secuestrado un Volkswagen Bora azul y se procedió a la demora de Bruno Matías Almonacid, de 23 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

Nuevos hallazgos en General San Martín

Los procedimientos continuaron en el barrio General San Martín, donde personal policial inspeccionó un departamento ubicado en el bloque A-17.

Según informaron fuentes oficiales, en el lugar se detectó un plato con restos de sustancia blanca y un envoltorio abierto con características similares, elementos que quedaron bajo análisis del área de Antinarcóticos.

Desde la fuerza indicaron que los allanamientos surgieron en el marco de una causa judicial por lesiones con arma de fuego y remarcaron que los procedimientos permitieron avanzar sobre distintas actividades delictivas investigadas en la región.

Investigación en curso

La causa continúa bajo investigación judicial mientras se realizan pericias sobre los elementos secuestrados durante los operativos.

Fuentes policiales señalaron que los procedimientos permitieron retirar de circulación armas de fuego, municiones y sustancias estupefacientes, además de reunir evidencia para profundizar la pesquisa.