Feria artesanal en la costanera: la nueva propuesta que suma Viedma los fines de semana
La propuesta funciona en el Parque Belgrano y reúne a artesanos locales todos los sábados por la tarde en uno de los sectores más concurridos de la costanera de Viedma.
La costanera de Viedma sumó este fin de semana un nuevo espacio destinado a promover el trabajo de emprendedores y productores locales con la puesta en marcha de una feria municipal permanente de artesanos en el Parque Belgrano, ubicado en la intersección de la costanera y 25 de Mayo.
La propuesta comenzó a funcionar este sábado y continuará realizándose todos los sábados, de 15 a 19, organizada por el área de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Viedma.
La iniciativa reúne a artesanos de distintos rubros en uno de los sectores más transitados y emblemáticos de la capital rionegrina, buscando no sólo generar oportunidades de comercialización para quienes producen de manera independiente, sino también ofrecer un nuevo atractivo para vecinos y turistas que recorren la costanera durante los fines de semana.
Vecinos y turistas podrán recorrer cada sábado un espacio con artesanías y productos regionales en la costanera de Viedma
Desde el municipio señalaron que la feria forma parte de una serie de acciones orientadas a fortalecer la economía social y acompañar el crecimiento de emprendimientos locales, generando espacios estables donde los artesanos puedan mostrar y vender sus productos.
Además, remarcaron que este tipo de propuestas permiten consolidar el uso de los espacios públicos como lugares de encuentro comunitario, integrando actividades recreativas, culturales y comerciales en un entorno natural característico de la ciudad.
La feria se desarrollará en el Parque Belgrano, un punto tradicional de paseo y recreación para familias y visitantes, por lo que se espera que la iniciativa contribuya también a potenciar el movimiento en la zona costera y dar mayor visibilidad al trabajo artesanal de Viedma.
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