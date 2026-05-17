Feria artesanal en la costanera: la nueva propuesta que suma Viedma los fines de semana

La costanera de Viedma sumó este fin de semana un nuevo espacio destinado a promover el trabajo de emprendedores y productores locales con la puesta en marcha de una feria municipal permanente de artesanos en el Parque Belgrano, ubicado en la intersección de la costanera y 25 de Mayo.

La propuesta comenzó a funcionar este sábado y continuará realizándose todos los sábados, de 15 a 19, organizada por el área de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Viedma.

La iniciativa reúne a artesanos de distintos rubros en uno de los sectores más transitados y emblemáticos de la capital rionegrina, buscando no sólo generar oportunidades de comercialización para quienes producen de manera independiente, sino también ofrecer un nuevo atractivo para vecinos y turistas que recorren la costanera durante los fines de semana.

Vecinos y turistas podrán recorrer cada sábado un espacio con artesanías y productos regionales en la costanera de Viedma

Desde el municipio señalaron que la feria forma parte de una serie de acciones orientadas a fortalecer la economía social y acompañar el crecimiento de emprendimientos locales, generando espacios estables donde los artesanos puedan mostrar y vender sus productos.

Además, remarcaron que este tipo de propuestas permiten consolidar el uso de los espacios públicos como lugares de encuentro comunitario, integrando actividades recreativas, culturales y comerciales en un entorno natural característico de la ciudad.

La feria se desarrollará en el Parque Belgrano, un punto tradicional de paseo y recreación para familias y visitantes, por lo que se espera que la iniciativa contribuya también a potenciar el movimiento en la zona costera y dar mayor visibilidad al trabajo artesanal de Viedma.