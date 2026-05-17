Neuquén proyecta un mega parque industrial de 1.200 hectáreas: la fecha clave y el plan para transformar la Ruta 67

La expansión de la ciudad de Neuquén hacia el nuevo ejido comienza a tomar forma con proyectos de gran escala. El intendente Mariano Gaido anunció los detalles del futuro Parque Industrial, un desarrollo que abarcará 1.200 hectáreas en una zona estratégica: sobre la ruta 67, en dirección a la ruta 51 y a menos de ocho kilómetros de la Autovía Norte.

El proyecto está diseñado para albergar a unas mil empresas, con una zonificación adaptada a diferentes perfiles productivos. Según explicaron desde el Ejecutivo municipal, el predio contará con infraestructura completa desde el inicio, incluyendo energía eléctrica, agua, cordón cuneta y asfalto.

Lotes a medida: el municipio relevará la demanda de talleres y grandes operadoras

“Es el parque industrial más ambicioso y moderno que haya encarado la ciudad en su historia”, afirmó Gaido. Para avanzar en el diseño final, la Municipalidad lanzará en los próximos días un registro de interesados. El objetivo es relevar la demanda real para determinar el tamaño de los lotes, que podrían oscilar desde pequeñas parcelas para talleres hasta predios de diez hectáreas para grandes operadoras de servicios petroleros.

Un punto central de la iniciativa es el beneficio para el empresariado local. “Durante el mes de junio vamos a lanzar una preinscripción donde las empresas neuquinas van a tener prioridad. Tendrán condiciones preferenciales para radicarse porque buscamos fortalecer el desarrollo de la economía de la ciudad y la generación de empleo”, subrayó el jefe comunal.

Parque Solar y Polo Tecnológico: la reconversión del nuevo ejido neuquino

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, explicó que el registro cumplirá una función técnica clave. “Nos permitirá relevar con precisión qué superficie requiere cada empresa y qué tipo de actividad va a desarrollar. Con esa información cerraremos el diseño final de calles, el amanzanamiento y la distribución de servicios”, precisó.

El desarrollo de este polo industrial se enmarca en un plan de diversificación de la matriz económica que incluye otros proyectos en tierras del nuevo ejido. En la misma zona, sobre una superficie de 100 hectáreas, se proyecta el parque solar más grande de la Patagonia junto a CALF, con una capacidad de 50 megavatios.

“Este desarrollo, junto al Parque Solar, el nuevo centro ambiental y el Polo Científico Tecnológico, le dará a Neuquén la infraestructura necesaria para consolidarse como la ciudad más importante de la región”, concluyó Gaido.