Intentaron robarle la moto a un policía retirado en Cipolletti y terminaron detenidos tras un tiroteo

Dos hombres de 20 y 26 años fueron detenidos este sábado en Cipolletti luego de protagonizar un violento intento de robo contra un policía retirado que se resistió a los tiros. El episodio derivó en una persecución por varias calles de la ciudad, disparos contra efectivos policiales y el secuestro de un arma de fuego con cargador.

Todo comenzó cerca de las 8:40, cuando un llamado al 911 RN Emergencias alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la zona de J.M. París y Lago Mascardi. A partir de esa comunicación se desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar y detener a los sospechosos.

Según informaron fuentes policiales, los delincuentes intentaron asaltar a un exuniformado cuando llegaba a su vivienda en el sector de Lago Nahuel Huapi y Luis Mailhet. La víctima se encontraba junto a su motocicleta cuando fue sorprendida por los atacantes armados.

Un enfrentamiento armado en plena calle

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el hombre se resistió al robo y se produjo un intenso intercambio de disparos. Los sospechosos efectuaron detonaciones contra el policía retirado, quien respondió al ataque mientras intentaba evitar que le sustrajeran la moto.

Tras el tiroteo, ambos escaparon corriendo por calle Capitán Gómez en dirección oeste. Durante la fuga continuaron disparando y, según indicaron desde la investigación, también apuntaron contra móviles policiales que participaban del operativo de cierre de accesos.

La secuencia generó momentos de extrema tensión entre vecinos de la zona, que escucharon múltiples disparos y observaron corridas mientras varios patrulleros convergían en distintos puntos del barrio.

El operativo y las detenciones

El primero de los sospechosos fue reducido en la intersección de J.M. París y Lago Mascardi por un policía retirado que colaboró con el procedimiento. Minutos más tarde, el segundo implicado fue detenido en la zona de Chile y Río Salado.

Fuentes policiales confirmaron que uno de los detenidos tenía en su poder un arma de fuego con su respectivo cargador, elemento que quedó secuestrado para las pericias judiciales.

Tras las aprehensiones, intervino personal del Gabinete de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones para relevar la escena, secuestrar evidencia y reconstruir la secuencia del hecho.

La causa quedó ahora bajo investigación judicial para determinar la participación de ambos detenidos y establecer cómo se produjo el intercambio de disparos que alteró la tranquilidad del sector desde las primeras horas de la mañana.