La arquitecta que hace 10 años estudia las casas contenedor: «Nunca fueron concebidas como espacios habitables»

Ejemplo de una casa contenedor. Foto Halfpoint en Canva

En los últimos años, en un contexto de búsqueda de alternativas al mercado inmobiliario convencional, los contenedores marítimos se posicionaron como una promesa de arquitectura alternativa, de bajo costo y autosuficiente. Desde sus primeras investigaciones, la arquitecta y urbanista nacida en Costa Rica Margherita Valle Pilia alertó sobre los desafíos estructurales y de habitabilidad ocultos tras la estética industrial, destacando problemas complejos de aislamiento térmico y acústico, la presencia potencial de materiales tóxicos en sus recubrimientos, los riesgos de corrosión, el control de la condensación y las complicaciones logísticas para su transporte y adaptación a distintos climas, como señala en una entrevista con la revista Interiores.

«Reutilizar un objeto no garantiza una construcción sostenible«

La idea de rescatar un objeto destinado a ser chatarra conecta fuertemente con el imaginario ecológico, haciendo que la etiqueta sostenible resulte muy atractiva y fácil de comercializar, dice la arquitecta. Sin embargo, la experta subraya que reutilizar un objeto no garantiza una construcción sostenible.

El impacto ecológico depende de un sistema integral que abarca el costo energético del transporte y la transformación, los materiales adicionales necesarios para su acondicionamiento, así como el comportamiento energético a lo largo de su ciclo de vida y su durabilidad.

La transformación profunda que exige el contenedor

Los contenedores fueron diseñados exclusivamente para el transporte de mercancías en altamar, por lo que nunca fueron concebidos como espacios destinados a la vida humana.

Para volverlos habitables, los módulos requieren intervenciones tan drásticas como la apertura de vanos, refuerzos estructurales y la eliminación de puentes térmicos, lo que termina diluyendo la mayoría de sus ventajas económicas y de rapidez constructiva iniciales.

La evolución del fenómeno: del objeto a la vivencia

Diez años después, el análisis revela que el interés por los contenedores no respondía a una fascinación por el acero corrugado, sino a una necesidad profunda de replantearse el tamaño real del espacio necesario para vivir, buscando mayor libertad, flexibilidad y capacidad de decisión frente a la vivienda tradicional.

El verdadero valor de aquel fenómeno radicó en abrir camino a alternativas como las casas pequeñas y la arquitectura modular flexible, centrada en las necesidades de las personas y no en la rigidez del objeto arquitectónico.

Contextos viables y el panorama actual de la construcción modular

El aprovechamiento de contenedores enteros se reserva hoy para casos muy específicos, tales como instalaciones temporales, proyectos experimentales o arquitectura de emergencia donde el material ya se encuentra disponible en el sitio.

Para la vivienda permanente, los profesionales recomiendan optar por sistemas concebidos desde el inicio para habitar, los cuales ofrecen mayor libertad de diseño, mejor rendimiento ambiental y adaptabilidad.

De este modo, el debate actual ya no gira en torno a si un contenedor puede servir de casa, sino a cómo diseñar estructuras modulares y versátiles que evolucionen junto al estilo de vida de sus habitantes.