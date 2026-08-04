A los 13 años construyó en el jardín su propia casa sustentable por 1.500 dólares

Luke Thill y la casa que construyó en Iowa-

Lo que comenzó como una fascinación digital en el verano de 2016 se convirtió en una de las hazañas de autosuficiencia más comentadas de los últimos años. A sus 13 años, Luke Thill sorprendió a su entorno en Iowa al levantar una vivienda de 8 metros cuadrados en el patio trasero de la casa de sus padres, un proyecto financiado, diseñado y ejecutado íntegramente por él.

La iniciativa nació tras descubrir videos sobre casas diminutas en YouTube. Lejos de quedar en un simple pasatiempo, Luke fijó una meta concreta. Sus padres, Greg y Angie Thill, aceptaron la propuesta bajo un trato estricto resumido en tres condiciones: “Tú recaudas el dinero. Tú lo construyes. Es tuyo”. Sin anticipos ni ayuda financiera directa, el adolescente asumió la responsabilidad total del proyecto.

Ingenio, trueques y un 75% de materiales reciclados

Durante casi un año, el joven combinó sus estudios con trabajos de jardinería, limpieza de garajes y changas en el vecindario, complementados con una campaña en línea. Sin embargo, el verdadero motor del proyecto fue la creatividad y la negociación.

Ante la falta de recursos, Luke recurrió al trueque: un vecino electricista cableó la instalación eléctrica a cambio de que el adolescente le limpiara el garaje. “Aprendí a negociar y a resolver problemas con adultos, cosas que no se enseñan en la escuela”, señaló Thill a medios locales.

«Aprendí cosas que no enseñan en la escuela», dice Luke.

La estructura se completó utilizando aproximadamente un 75% de materiales recuperados. El revestimiento exterior incluyó restos de la casa de su abuela, mientras que la puerta principal y varias ventanas fueron donadas por un amigo de la familia. Su abuela confeccionó las cortinas y su madre colaboró en la decoración interior, que combina tejas de cedro, una pequeña terraza y un espacio interior equipado con:

Una cocina compacta con nevera y microondas.

Una zona de estar con puf, mesa plegable y televisión.

Un altillo accesible por escalera destinado a la cama.

Las limitaciones y el salto a la fama

El refugio presenta ciertas restricciones: no cuenta con agua corriente ni baño. Para asearse, Luke utiliza un recipiente con grifo y palangana, mientras que para las necesidades básicas recurre a la vivienda principal. “Es más un cobertizo mejorado que una residencia permanente”, reconoció con pragmatismo. No obstante, ideó soluciones ingeniosas, como un sistema de aire acondicionado casero con ventilador, agua y filtros para combatir el calor.

Luke Thill y todo su orgullo por la casa de 8 m2.

La historia no tardó en viralizarse, convirtiendo a Luke en expositor del TinyFest Midwest y en creador de contenido en YouTube. Lejos de detenerse, el joven ya planea su próximo desafío: construir una minicasa sobre un remolque para trasladarla a la universidad y evitar gastos de alquiler.

Una lección de vida fuera del aula

Para su padre, Greg Thill, el proyecto trascendió lo arquitectónico para convertirse en una valiosa experiencia formativa. “Fue una manera de que mi hijo hiciera algo concreto y útil para su vida”, expresó. A través de la autogestión, Luke logró dominar la administración de presupuestos, la resolución de conflictos y el trabajo adulto a una edad inusual, inspirando a su vez a otros jóvenes dentro del creciente movimiento global de las casas diminutas.