El hormigón visto, la clave de esta casa entre vides y montañas en Mendoza

La casa tiene 90 metros cuadrados. Fotos: Luis Abba.

Una casa de 90 metros cuadrados construida por el estudio Uno más Uno en el entorno rural de Mendoza se inscribe en una tendencia de la época: el protagonismo del hormigón visto. En este caso, dos tabiques de ese material se introducen en el espacio interior como divisiones estructurales, creando una partición que divide el volumen en tres áreas distintas.





“Estos tabiques de hormigón visto, más allá de su función estructural, se alzan como elementos estéticos que establecen un diálogo continuo entre el mundo interior y exterior de la casa”, señala el estudio al describir el proyecto.

Las vides y el hormigón.

El hormigón visto y los cerramientos, claves del proyecto. Aquí, detalles del interior.

El concepto organizador



“La génesis del proyecto se basa en una cuadrícula modular de 3×3, una grilla organizadora que estructura la secuencia espacio-funcional y permite articular claramente las distintas áreas de la vivienda”, explican desde el estudio de la capital de la provincia cuyana los arquitectos Celeste Gómez Lahoz y Nahuel Salcedo.

Ventanal a las vides y el entorno rural.

Detalle del frente. Las plantas acentúan la onda rústica para integrarse al paisaje.







“La estructura se desarrolla respetando los dos ejes centrales -continúan-. Configura así el carácter fundamental de la obra: sostiene, define, construye y comunica. Los muros de hormigón, más allá de su rol portante, se convierten en dispositivos proyectuales que dividen, organizan y jerarquizan los espacios interiores, mientras que su proyección hacia el exterior fragmenta el vacío del entorno y genera patios laterales que desdibujan el límite entre el adentro y el afuera”.

Los cerramientos



La conexión del interior con el exterior.

El sistema de cerramientos acompaña esa operación. La apertura total de las carpinterías móviles hacia los patios intermedios diluye las fronteras y potencia una experiencia del habitar en diálogo con el clima, la luz y el paisaje. Así, la planta, aunque se organiza a partir de la grilla, permite que ciertos elementos la rompan y se extiendan, reforzando la idea de que la trama ordena, pero no condiciona, explican los arquitectos.

Y agregan: «El hormigón visto, elegido tanto por su honestidad expresiva como por su eficiencia constructiva, se combina con carpinterías metálicas y terminaciones sobrias en una paleta reducida pero contundente. La luz natural, filtrada por los llenos y vacíos de los muros, es la encargada de animar los espacios interiores, creando atmósferas cambiantes a lo largo del día».

Sobre los autores del proyecto

Celeste Gómez Lahoz y Nahuel Salcedo egresaron en el 2011 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Mendoza. En el 2014 abrieron el estudio que comparten desde entonces. Ambos son también docentes universitarios. Contacto: https://unomasunoarquitectos.com.ar/