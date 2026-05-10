Mariano Gaido suma dirigentes para Primero Neuquén: qué dijo sobre la llegada de Andrés Peressini

El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, se refirió a la incorporación del exmandatario de Plottier, Andrés Peressini, a su equipo de gestión en un área que estará abocada a temas de planificación y desarrollo.

Consultado por Diario RÍO NEGRO, destacó la importancia de «sumar experiencia» y trabajar con «diferentes referentes» que pueden «ayudar y acompañar», tanto en la municipalidad como en Primero Neuquén, el partido que lo tiene como principal referente.

Si bien no aclaró el rol que tendrá Peressini en la municipalidad o en la agrupación partidaria que conduce, Gaido resaltó la posibilidad de articular con dirigentes de experiencia.

«Todas las personas hacen aportes y estamos en un momento de escuchar. Existen personas que quieren sumar aportes a una gestión y al mismo tiempo tomar ejemplos que pueden servir», agregó el intendente de la capital.

«Estamos trabajando con diferentes referentes»

Respecto a Primero Neuquén, que logró en diciembre la personería definitiva y el año pasado eligió a sus autoridades, indicó que hoy está trabajando para darse a conocer en la provincia y que la idea es apoyar «fuertemente» al gobernador Rolando Figueroa en la búsqueda de su reelección.

«Estamos trabajando con diferentes referentes que pueden acompañar nuestro proyecto y también el proyecto del gobernador a nivel provincial», precisó.

Un tramo de la avenida Mosconi con fecha de inauguración

Por otra parte, Gaido resaltó el avance de la nueva avenida Mosconi y aseguró que las obras están yendo «más rápido de lo que esperábamos«.

En ese contexto, mencionó la colocación de los primeros metros de asfalto, acción que se concretó este domingo a la mañana.

El tramo que hoy presenta el mayor grado de avance es el que se encuentra en la zona centro de la ciudad, desde la calle Gatica hasta Linares, que fue el primero en quedar cerrado para la circulación y recibir movimientos de suelo.

De acuerdo a Gaido, la expectativa es dejar terminado ese sector «entre octubre y noviembre», lo que significaría un hito para la ciudad, resaltó.