Viedma refuerza la limpieza en dos barrios clave: qué residuos podrán llevar los vecinos

La Municipalidad de Viedma llevará adelante una nueva edición del programa «Viedma Limpia en Comunidad», esta vez con trabajos previstos en los barrios Lavalle y Mi Bandera.

El operativo se desarrollará desde el lunes 11 hasta el viernes 15 de mayo, en el horario de 8:30 a 14, con el objetivo de reforzar las tareas de limpieza, saneamiento y erradicación de microbasurales en distintos sectores de la ciudad.

Durante las jornadas, vecinos y vecinas podrán acercar residuos voluminosos y materiales reciclables a los puntos de disposición habilitados especialmente para esta intervención.

Vecinos podrán llevar residuos a puntos habilitados

Los espacios establecidos serán el Centro de Atención Municipal (C.A.Mu), ubicado en Azucena Maizani 43, y la junta vecinal del barrio Mi Bandera, en calle 20 Nº 890.

Desde el Municipio informaron que el operativo contará con maquinaria y personal municipal destinado a las tareas de recolección, limpieza y mantenimiento de los espacios públicos.

Además, se recordó que en estos puntos no se recibirán escombros, por lo que solicitaron la colaboración de la comunidad para garantizar el correcto funcionamiento del programa y avanzar en el cuidado ambiental de los barrios.