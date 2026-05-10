La fuerte advertencia del PRO al gobierno de Javier Milei: «Acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal»

El escenario político nacional suma un nuevo foco de tensión en las filas del oficialismo y sus aliados. El PRO, principal socio legislativo de La Libertad Avanza, publicó este domingo un sugestivo y duro comunicado donde marcó claras diferencias con la administración de Javier Milei. Bajo la premisa de que «acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal», el partido amarillo dejó un mensaje cargado de críticas hacia el interior de la Casa Rosada.

El texto, titulado «Manifiesto próximo paso» —un eslogan que Mauricio Macri viene impulsando de cara al futuro del espacio—, se da a conocer en un momento de extrema sensibilidad para el Gobierno: el avance de la investigación judicial contra el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

Si bien el documento del PRO no menciona explícitamente al funcionario, contiene alusiones a la falta de ejemplaridad y a los «sacrificios», los cuales resultan ineludibles en el actual contexto político sobre la investigación contra el ministro que, en poco más de dos años en la función pública, logró adquirir un departamento y una casa en un exclusivo country, realizar remodelaciones millonarias y costear viajes al exterior en efectivo.

Qué dice el comunicado del PRO

El comunicado difundido a través de las redes sociales oficiales del PRO realiza un balance sobre el estado del país y el apoyo inicial a la gestión libertaria. «Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos (…) Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de seguir como íbamos», señala el inicio del texto.

Desde el macrismo reivindicaron haber estado «del lado del cambio sin especular», pero advirtieron rápidamente sobre el impacto de la crisis en la vida cotidiana frente al optimismo oficial por la macroeconomía.

«Algunas cosas empezaron a cambiar. Pero empezar no es llegar. Y eso también se siente. Porque hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore. Y eso duele, desgasta», enfatizó el partido fundado por Macri.

El pasaje más punzante del manifiesto apunta directamente a las actitudes de ciertos funcionarios del riñón del Gobierno nacional. El PRO sostuvo que el malestar social se agrava «cuando ese dolor no se escucha, no se da el ejemplo o no se respeta el sacrificio ajeno».

En esa línea, el macrismo identificó a los que considera los dos grandes obstáculos para el desarrollo del país, entre lo que dividió el «populismo» que «promete mucho y destruye todo», y las trabas internas, sobre todo aquellos funcionarios «que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer».

«A los dos los vamos a enfrentar. Porque acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal. Apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera», sentenció el comunicado.

«El próximo paso», la estrategia de Macri

El cierre del documento refuerza el posicionamiento que Mauricio Macri inauguró a mediados de marzo durante un acto en Parque Norte, buscando consolidar al PRO no como un obstáculo, sino como la fuerza necesaria para gestionar lo que La Libertad Avanza no logra resolver.

«El próximo paso es claro: que el cambio llegue y cambie tu vida. El próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación. Y cuidar lo que ya se logró. Y hacer lo que falta», concluyeron, dejando en claro su ambición de mantener voz propia y perfilarse de cara a la contienda electoral del 2027.