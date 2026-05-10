Fullone recorre el Alto Valle en busca de consolidar equipos de trabajo y sumar «nuevas voces»

El senador libertario Enzo Fullone estuvo este fin de semana en Roca y Allen con el objetivo de consolidar equipos de trabajo y acercar las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional a cada localidad de la provincia. «Seguimos caminando la provincia, conversando con la militancia y sumando nuevas voces a este proyecto”, remarcó.

La semana pasada, el representante de La Libertad Avanza había estado en Bariloche, para el fin de semana aniversario, donde incluso estuvo en el palco junto a los representantes del municipio y el gobierno provincial, incluido el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Wálter Cortés.

Fullone, desde que se confirmó su entrada en la cámara alta a raíz de la renuncia a asumir como senadora de la diputada Lorena Villaverde, lleva adelante un trabajo silencioso de construcción partidaria porque considera que es necesario si su partido quiere aspirar a pelear la gobernación. Para el legislador es clave la integración de cuadros técnicos.

Una carrera para representar al oficialismo nacional en Río Negro

Con las elecciones a gobernador posiblemente en menos de una año, LLA deberá definir en diciembre cuál será su candidato y si va en alianza con otros partidos, como el PRO de Juan Martin, o CREO de Aníbal Tortoriello, el otro posible candidato junto a Fullone del espacio que defiende las políticas de Javier Milei en la provincia

Ayer, durante los encuentros, Fullone compartió reuniones con vecinos, profesionales, empresarios, comerciantes y jóvenes voluntarios, además de mantener diálogo permanente con la militancia que acompaña su trabajo territorial.

“Estamos recorriendo cada rincón de Río Negro porque creemos que las transformaciones reales se construyen escuchando a la gente, armando equipos y generando espacios de trabajo conjunto”, expresó Fullone.

Durante estos encuentros, que reunieron a ex funcionarios, empresarios, referentes locales, profesionales y jóvenes voluntarios, Fullone hizo hincapié en que la organización territorial es el paso necesario para garantizar que las reformas que se están impulsando desde el gobierno Nacional impacten directamente en la economía de los rionegrinos.

«Necesitamos un estado facilitador»

El senador también destacó la necesidad de avanzar hacia un modelo que impulse el desarrollo productivo provincial. “Río Negro tiene todo para crecer. Necesitamos menos trabas, más producción y un Estado facilitador que acompañe a quienes todos los días trabajan, producen y generan oportunidades”, afirmó.

Asimismo, remarcó la importancia de consolidar una presencia territorial activa: “Queremos que las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei lleguen a cada ciudad y a cada vecino. Por eso seguimos caminando la provincia, conversando con la militancia y sumando nuevas voces a este proyecto”.

La agenda de actividades continuará la próxima semana en la región de Valle Medio con nuevas reuniones y encuentros.