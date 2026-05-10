Intentaron matar a tres personas a balazos en Rincón de los Sauces: dictaron prisión preventiva

Dos hombres quedaron presos tras una balacera contra tres ocupantes de un auto en Rincón de los Sauces

Dos hombres fueron imputados por intentar asesinar a tres personas durante un ataque a balazos ocurrido en la madrugada del sábado en Rincón de los Sauces. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que los acusados actuaron en conjunto y que dos de las víctimas resultaron heridas tras los disparos.

La formulación de cargos fue presentada por la fiscal del caso Rocío Rivero y la asistente letrada Yésica Barbich en una audiencia realizada este domingo al mediodía. Además, solicitaron que ambos permanezcan detenidos con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El ataque frente al Fiat Uno

De acuerdo a la reconstrucción preliminar realizada por la fiscalía y la Policía provincial, el hecho ocurrió cerca de las 5:45 en la esquina de Neuquén y San Martín.

Según la acusación, uno de los imputados descendió de un Chevrolet Onix y golpeó con un arma el parabrisas de un Fiat Uno en el que circulaban tres hombres. Luego efectuó al menos cinco disparos contra los ocupantes del vehículo y escapó del lugar.

Como consecuencia del ataque, dos de las víctimas sufrieron heridas de bala: uno recibió un disparo en la zona lumbar y el otro en el pómulo.

Acusados y prisión preventiva

La fiscalía planteó que este agresor no actuó solo. Indicó que el otro acusado conducía el Chevrolet Onix desde el cual descendió el atacante. Además, mencionó que otras personas aún no identificadas viajaban en los asientos traseros del vehículo.

El MPF atribuyó al atacante principal el delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor. En tanto, al otro sospechoso le imputó participación primaria en el hecho.

Como medida cautelar, las representantes del Ministerio Público Fiscal requirieron cinco meses de prisión preventiva al considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación y peligro para la integridad de las víctimas.

El juez de garantías Juan Pablo Encina avaló la formulación de cargos y otorgó la prisión preventiva por el plazo solicitado.