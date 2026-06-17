Entre montañas y naturaleza, este proyecto redefine la forma de habitar las altas cumbres de Córdoba

En medio de los imponentes paisajes de las Altas Cumbres cordobesas, una nueva propuesta de hospedaje busca redefinir la manera de experimentar la montaña. Se trata de Kuntur Tiny, una tiny house o casa diminuta de diseño sustentable que se incorporó recientemente a Kuntur Domo, un complejo turístico exclusivo ubicado en el corazón de las sierras de Córdoba.

A diferencia de los tradicionales domos geodésicos que forman parte del complejo, como los reconocidos Inti y Wasi, esta nueva unidad apuesta por un concepto minimalista centrado en la contemplación del entorno y la conexión con la naturaleza.

Arquitectura pensada para observar el paisaje

Según sus creadores, Kuntur Tiny fue concebida bajo una premisa particular: la arquitectura no está diseñada para ser observada, sino para convertirse en un marco desde el cual contemplar la inmensidad del paisaje serrano.

La distribución de los espacios fue proyectada para que el horizonte forme parte de la experiencia cotidiana. Amplios ventanales permiten que las montañas, los cambios de luz y la vegetación autóctona ingresen visualmente al interior, borrando los límites entre la construcción y el entorno natural.

Inspirada en el vuelo del cóndor

El diseño toma como referencia la figura del cóndor andino y su capacidad de desplazarse sobre las alturas. Bajo esa inspiración, la tiny house busca integrarse al relieve de las sierras y mimetizarse con el paisaje, reduciendo al mínimo el impacto visual sobre el entorno.

La propuesta pone el foco en una experiencia de desconexión y contemplación, donde la naturaleza se convierte en la verdadera protagonista.

Confort en plena montaña

Pese a sus dimensiones compactas, Kuntur Tiny ofrece todas las comodidades necesarias para una estadía confortable durante todo el año. El interior combina diseño contemporáneo, terminaciones cuidadas y soluciones pensadas para el clima serrano.

Entre sus principales características se destacan los amplios ventanales panorámicos y una moderna salamandra a leña, que funciona como el corazón del espacio y aporta calidez durante las noches frías de montaña.

Con esta incorporación, Kuntur Domo amplió su propuesta turística apostando a nuevas formas de habitar el paisaje, combinando sustentabilidad, diseño y una experiencia inmersiva en uno de los escenarios naturales más atractivos de Córdoba.