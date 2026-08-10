El parque industrial de Catriel acelera su desarrollo en la puerta de entrada a la Patagonia, con Vaca Muerta Norte en el radar

Actualmente el Parque Industrial de Catriel dispone de 145 hectáreas, 111 parcelas disponibles para su comercialización y lotes de distintas dimensiones destinados a empresas de diferentes escalas. Foto: gentileza.

En la puerta de entrada a la Patagonia, el Parque Industrial de Catriel (PIC) busca consolidarse como un polo estratégico para la actividad hidrocarburífera. Su emplazamiento sobre la Ruta Nacional 151, sumado a la cercanía con Rincón de los Sauces y los principales desarrollos de Vaca Muerta Norte a través de las rutas provinciales y una red de caminos alternativos, lo posicionan como un punto logístico clave para empresas vinculadas al sector.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el secretario de Planificación y Desarrollo de Catriel, Milton Molina, explicó que el parque busca consolidarse “como un hub estratégico de servicios para Vaca Muerta Norte y el desarrollo energético sustentable de Río Negro”. La planificación incluye además un proyecto de generación fotovoltaica dentro del predio para abastecer con energía limpia a las empresas radicadas.

La ubicación es uno de los principales argumentos para captar inversiones. Molina sostuvo que el parque permitirá “agrupar y potenciar a las empresas que abastecen las altas exigencias de la industria hidrocarburífera local y del desarrollo de Vaca Muerta Norte” y destacó que, al encontrarse sobre la Ruta Nacional 151, funciona como “un centro neurálgico ideal para el transporte, distribución y logística hacia toda la cuenca neuquina y patagónica”.

Avanzan con infraestructura para recibir inversiones

El desarrollo del PIC avanza en paralelo con la incorporación de servicios. Durante 2025 se completó la red eléctrica intramuros y el alumbrado público, una obra que permite dotar de energía a las primeras 57 parcelas del predio. Para 2026 se planifican perforaciones de agua para uso industrial, conectividad mediante fibra óptica y la construcción de dársenas seguras para los ingresos y egresos.

Actualmente hay 10 empresas que adquirieron terrenos dentro del parque, aunque una de ellas ya se encuentra en funcionamiento. El municipio también recibió consultas y visitas de compañías de distintos rubros, entre ellos Oil & Gas, logística y transporte, papeleras, saneamiento ambiental, control de plagas, revegetación de zonas degradadas e importación de insumos y materiales para la industria hidrocarburífera.

Superficie 145 has. El Parque Industrial de Catriel cuenta con 111 parcelas disponibles y ya tiene 10 empresas con terrenos adjudicados, una de ellas en funcionamiento.

El Parque Industrial de Catriel fue creado en 2014 y declarado de carácter provincial en 2015. También está inscripto en el Registro Nacional de Parques Industriales (Renpi) y cuenta con el Ente Administrador del Parque Industrial de Catriel (Eapic), creado en 2015 para reglamentar su funcionamiento.

La diversificación de empresas para generar empleo y crecimiento

El proyecto también tiene definido un esquema de parcelamiento con lotes de distintas superficies. El plano presentado por el municipio muestra parcelas de alrededor de 4.000 y 5.000 metros cuadrados, además de otras de mayor tamaño que superan los 11.700 m².

Otro de los proyectos asociados al predio es el Parque Solar Catriel, en su Etapa I. La iniciativa contempla el desarrollo de generación fotovoltaica dentro del parque, con el objetivo de diversificar la matriz energética y abastecer con energía limpia a las empresas radicadas.

La planificación también incorpora una dimensión regional a partir de la recuperación del corredor energético hacia el oeste neuquino. El municipio impulsa la conexión de Catriel con los principales yacimientos de esa zona, entre ellos Señal Picada, Punta Barda y Peñas Blancas, para reforzar el vínculo con Vaca Muerta Norte.

Una apuesta que va más allá del petróleo

Aunque Vaca Muerta aparece como uno de los principales motores del proyecto, el municipio busca que el parque también contribuya a ampliar la matriz productiva de Catriel. Molina destacó que el espacio puede “atraer inversiones de firmas foráneas y estimular el crecimiento de comercios locales, multiplicando los puestos de trabajo en la comunidad”. Además, señaló que se busca impulsar sectores como “la industria maderera, los agroalimentos y la industrialización general”.

El impacto proyectado también alcanza al ordenamiento urbano. Según explicó Molina, el parque posibilita “el traslado de los talleres, depósitos y empresas de servicios pesados que habían quedado atrapados dentro del ejido residencial debido al crecimiento demográfico”. La concentración de estas actividades en un área planificada, agregó, permite mejorar la seguridad vial, reducir ruidos molestos y optimizar el cumplimiento del Código Urbano local.

«La proyección a futuro para el Parque Industrial Catriel se consolida firmemente como un hub estratégico de servicios para Vaca Muerta Norte y el desarrollo energético sustentable de Río Negro», Milton Molina, secretario de Planificación y Desarrollo de Catriel.

Para las empresas que decidan radicarse, otro de los atractivos está en el régimen de promoción industrial. El municipio destaca que las firmas pueden acceder a exenciones en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario, mientras que la inscripción en el RENPI “abre el acceso a líneas de financiamiento blando y créditos preferenciales para obras internas de infraestructura”.

A esa estructura se suma la infraestructura disponible dentro del predio. Según la descripción oficial, el parque ofrece “un entorno seguro provisto de redes energéticas, alumbrado público y servicios esenciales” para la operación de las empresas. En paralelo, la planificación apunta a que el PIC albergue compañías dedicadas a la industrialización de hidrocarburos y a la prestación de servicios especializados para la industria petrolera.