Temperaturas bajo cero, nieve y viento: lunes complicado en Neuquén y Río Negro por el ingreso de un frente frío
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó advertencias oficiales para este inicio de semana. Mientras en el Alto Valle los vientos fuertes marcarán el ritmo de la jornada, la franja cordillerana transitará horas críticas por precipitaciones acumuladas de nieve y congelamiento. Mirá el detalle por zona.
El arranque de semana llega con condiciones meteorológicas severas en todo el Comahue. Para este lunes 10 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por vientos intensos que abarcan a la totalidad del territorio neuquino, sumado a un aviso por nevadas persistentes en la franja cordillerana de Neuquén y Río Negro.
El fenómeno combinará acumulaciones de nieve en altura, congelamiento de calzada y ráfagas que rozarán los 80 km/h, exigiendo máxima precaución para circular sobre las rutas nacionales 22, 23, 40 y 237.
Fuertes vientos en el Alto Valle este lunes: qué pasa con el frío
En Neuquén Capital, Cipolletti, General Roca y las localidades del cordón valletano, la inestabilidad se sentirá prioritariamente a través del viento. El lunes arranca con vientos sostenidos de 69 km/h y ráfagas severas que alcanzará los 78 km/h durante la mañana. Hacia la noche se prevé una paulatina merma en la intensidad eólica, descendiendo a valores de 50 km/m.
La marca mínima partirá de los 0°C en las primeras horas y alcanzará una máxima de 8°C bajo un cielo marcadamente cubierto.
Nevadas intensas y viento, mucho viento, en la cordillera de Neuquén y Río Negro
Las localidades andinas enfrentarán un lunes plenamente invernal, dominado por precipitaciones continuas y viento blanco:
- San Martín de los Andes y Villa La Angostura: rige un cuadro crítico con nevadas fuertes durante todo el día, una mínima de -4°C y máxima de 1°C. El factor de riesgo principal será el viento del oeste, con ráfagas que alcanzarán los 78 km/h.
- Bariloche: registrará marcas de -4°C de mínima y 1°C de máxima, con cielo cubierto y nevadas concentradas durante la tarde y la noche, acompañadas por ráfagas de hasta 50 km/h.
El resto del norte de la Patagonia: nieve, heladas y viento extremo
En el centro neuquino, el norte provincial y la meseta rionegrina, las condiciones extremas condicionarán la circulación sobre la calzada:
- Zapala: transitará una jornada bajo la nieve con nevadas fuertes, una mínima de -3°C y máxima de 1°C, sumado a ráfagas violentas de 78 km/h.
- Chos Malal: el Norte Neuquino sufrirá nevadas intensas, un registro térmico entre 0°C de mínima y 3°C de máxima, y temporales eólicos con ráfagas de 78 km/h.
- Línea Sur (Río Negro): sufrirá el registro más bajo del día con una mínima que caerá a los -6°C y una máxima de solo 1°C, con cielo casi nublado y ráfagas de 59 km/h.
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