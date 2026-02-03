La nueva autopista de Córdoba que une dos puntos turísticos con menos tráfico 

Córdoba avanza con obras viales que buscan mejorar la conectividad, reducir congestión vehicular y fortalecer el turismo interno. Y las nuevas autovías de Punilla y Calamuchita se posicionan como dos de los proyectos más relevantes de infraestructura en la provincia, al unir destinos turísticos clave y lograr una circulación más ágil y segura para locales y visitantes.

La autovía de Calamuchita conecta Alta Gracia con Villa Ciudad América, mientras que la autovía de Punilla une la Variante Costa Azul con Molinari. Ambas obras fueron diseñadas con dos carriles por sentido de circulación para descongestionar el tránsito en temporadas altas, cuando miles de turistas se desplazan hacia los valles.

Además de reducir embotellamientos, estas rutas modernas contribuyen a disminuir riesgos de accidentes viales. A su vez, de acuerdo a información del Gobierno de Córdoba, más de 226.000 habitantes se verán beneficiados, tanto por la mejora en la movilidad como por el impulso económico derivado del turismo. Comercios, emprendimientos gastronómicos, alojamientos y otros servicios encuentran en estas vías un canal clave para atraer visitantes durante todo el año.

Córdoba, una de las provincias con mayor inversión en infraestructura vial

Estas obras forman parte de un plan integral que posiciona a Córdoba entre las provincias con mayor inversión en infraestructura vial del país. La modernización de rutas, circunvalaciones y enroques viales responde a una estrategia que combina desarrollo regional, seguridad vial y crecimiento productivo.

En este sentido, las autovías de Punilla y Calamuchita se destacan por su impacto en los corredores turísticos más importantes y en los que históricamente el tránsito intenso generaba demoras y complicaciones. La creación de nuevas autopistas no solo mejora la conectividad entre localidades, sino que también fortalece la competitividad económica de la provincia.

Sobre esta obra en particular, el gobernador Martín Llaryora sostuvo: «Nosotros los cordobeses hemos decidido no bajar los brazos y seguir haciendo obras de infraestructura”.