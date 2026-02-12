Mendoza tendrá el primer tren urbano de Argentina con conexión directa a un aeropuerto.

La movilidad urbana en Argentina suma un hito inédito. Antes de fin de año, el Metrotranvía de Mendoza incorporará un nuevo tramo que unirá el aeropuerto con el centro de la ciudad y con los principales puntos del área metropolitana, reduciendo tiempos de viaje y mejorando la conectividad regional.

Según estimaciones oficiales, el recorrido completo entre la terminal aérea y el microcentro demandará alrededor de 20 minutos. El objetivo es facilitar el acceso de quienes vuelan, optimizar los traslados diarios y ofrecer una alternativa moderna tanto para turistas como para usuarios frecuentes.

Con esta ampliación, Mendoza contará con el primer sistema ferroviario urbano del país que llega directamente a un aeropuerto y el segundo en América Latina con esta característica.

¿De qué se trata el proyecto?

El Metrotranvía de Mendoza es un sistema eléctrico que comenzó a operar hace más de 15 años y que actualmente conecta zonas estratégicas de Godoy Cruz, Maipú, Las Heras y la Ciudad de Mendoza.

Con la ampliación prevista para octubre, la red alcanzará los 35 kilómetros de extensión, casi el doble de su traza original.

El punto de llegada al centro será la Estación Mendoza, ubicada sobre calle Belgrano, entre Las Heras y Juan B. Justo. Desde allí, los pasajeros podrán combinar con los distintos ramales del sistema metropolitano.

Una obra que crece desde hace más de una década

El Metrotranvía nació como una iniciativa pionera en transporte eléctrico urbano y fue expandiéndose de manera progresiva. Hoy constituye el eje central del plan Mendotran, la política integral de movilidad que impulsa la provincia.

La ampliación hacia el aeropuerto presenta un avance cercano al 70% e incluye:

Montaje de nuevas vías

Instalación de catenarias

Obras eléctricas

Construcción de estaciones y paradores

Nuevos pasos a nivel para reforzar la seguridad

De concretarse en los plazos previstos, la obra marcará un antes y un después en la infraestructura de transporte del país, integrando por primera vez una terminal aérea al sistema ferroviario urbano.